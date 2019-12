"Estoy soltera pero dándome la posibilidad de conocer chicos"

Con ganas de renovar energías para encarar lo que resta del año de la mejor manera, Majo Martino (32) armó las valijas y se fue a Brasil a descansar, tomar sol y disfrutar de las playas de Arraial do Cabo. La periodista no escatimó sensualidad."Le presto mucha atención a mi imagen, más de la que me gustaría. Trabajo en los medios, y el medio es bastante exigente con la imagen, más allá de que se trate de comunicar que no, eso es mentira. Además me cuido para estar saludable. Amo comer, es lo que más me gusta, por eso voy a un nutricionista para comer bien, entreno y voy a un centro de estética", contó."Estoy soltera pero, a diferencia de otros tiempos, me estoy dando la posibilidad de conocer chicos. No hablo del touch and go, sino de salir a comer, a tomar algo, charlar y ver qué siento. Estoy en una etapa en la que si va bien, seguir conociéndolo; si no, no perder ni hacer perder el tiempo. No soy de las que por ser famosas tienen que estar con un famoso, es indistinto. Es más, si conozco a alguien que no sea del medio, mucho mejor, que no esté contaminado de todo esto", afirmó.Por otro lado, Majo habla de la exposición y de lo que siente cada vez que la gente le demuestra su cariño: "Me llevo bien con la fama porque es una consecuencia del trabajo que amo. Lo tomo como un reconocimiento, me gratifica. El cariño de la gente lo tomo como un abrazo que me hace bien, porque es señal de que estoy haciendo bien mi trabajo, siento que se valora eso, no tanto lo de ser famosa".