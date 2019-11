El descargo de Ana Rosenfeld tras ser suspendida por el caso Darthés

Espectáculos Suspenden a la abogada Ana Rosenfeld por dejar de defender a Darthés

En la tarde del miércoles se conoció que Ana Rosenfeld, reconocida abogada y representante de varios famosos, fue suspendida por el Colegio de Abogados porque "violó el secreto profesional" al renunciar a la defensa de Juan Darthés en diciembre de 2018, justo antes de que se diera a conocer la denuncia por violación de Thelma Fardin contra el actor."No he sido notificada de ninguna sanción de la sala 1 del Tribunal de Disciplina", dijo Rosenfeld a cámara. Además, contó que tuvo que enterarse por los medios de comunicación de esta medida."Hasta que la Corte Suprema no confirme esta resolución no solamente seguiré siendo abogada en la Capital Federal sino en todas las jurisdicciones en las cuales sigo ejerciendo. Y este corazón de abogada y esta cabeza dedicada al ejercicio de la profesión no me la va a sacar nadie", agregó notablemente enojada.Finalmente, y en defensa de lo que se la acusa, la letrada sentenció: "Jamás revelé ni revelaré ninguna de las cosas que me dijo el señor Juan Darthés el día que tomé la decisión como mujer de apartarme de su defensa".La medida tiene lugar casi un año después de haber sido denunciada por los doctores Francisco Oneto y Fernando Miguez tras renunciar a la defensa del actor un día antes de que Thelma Fardin diera a conocer su grave denuncia por violación.Antes de presentar su dimisión, Rosenfeld representaba a al protagonista de Patito Feo en una causa que el actor le había iniciado a Calu Rivero por daños y perjuicios. "Presentaré en Tribunales mi renuncia al patrocinio letrado que ejercía en representación de Juan Darthés", anunció en ese momento y, como se sabía que Actrices Argentinas iba a exponer un caso de abuso sexual, todas las miradas apuntaron a Darthés antes de la primera conferencia de prensa del colectivo. Fuente: (VíaPaís).-