Nostalgia por la publicación de una foto inédita del elenco del "Chavo del 8"

Una foto inédita! La verdad no se donde se tomó! Pero parece que es la casa de alguno de los miembros del elenco, alguien sabe quienes son los demás? A ver quien de elenco está en la foto :) abrazos a todos pic.twitter.com/RGP3BzqJGl — Ramón Valdés Castillo (@RamnValdsCasti1) 15 de noviembre de 2019

Miguel Valdés, el nieto de "Don Ramón", desató la nostalgia de los seguidores deal compartir una fotografía inédita del elenco.El nieto del actor Ramón Valdés publicó hace unos días en su cuenta de Twitter una imagen a color en donde aparecía no sólo el propio Ramón, sino también Carlos Villagrán, caracterizado como "Quico", Roberto Gómez Bolaños, con la clásica gorra del "Chavo" y Rubén Aguirre, "El Profesor Jirafales"."¡Una foto inédita! La verdad no sé dónde se tomó, pero parece que es la casa de alguno de los miembros del elenco, ¿alguien sabe quiénes son los demás? A ver quién del elenco está en la foto :) abrazos a todos", escribió Valdés para acompañar su publicación.El nieto de "Don Ramón" hacía referencia al hombre y la mujer que también aparecen en la imagen, así como a los niños que posaron junto a los personajes.Hasta ahora el tuit ha recibido más de 100 respuestas y más de 700 "retuits", así como más de 3.000 "me gusta" por parte de los seguidores de la serie.Entre las respuestas que recibió, algunos usuarios de la red social aseguraban que la mujer en la imagen era Angelines Fernández de joven, o bien la actriz Irán Eory, pero hasta ahora nadie lo ha confirmado.