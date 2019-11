Mariana Nannis denunció por abuso sexual a Claudio Caniggia

Cada vez se agravan más las tensiones entre Mariana Nannis y Claudio "Paul" Caniggia. Las mismas comenzaron a resonar con más fuerza hace una semana, cuando la mediática regresó al país luego de un viaje personal y la notificaron entre la prensa y la policía que su ex marido le había adjudicado varios cargos legales en su contra. La madre de Charlotte y Alexander reaccionó sin medias tintas y presentó graves declaraciones y cargos en la Justicia en contra de Caniggia acompañada de sus abogados, Carlos Roitmann y Alejandro Cipolla, el día viernes 8 de noviembre.



Sin embargo, fue recién este lunes 11 que le asignaron la investigación al Juzgado en lo Criminal y Correlacional número 18 y se dio a conocer que Nannis denunció haber sufrido "lesiones agravadas" por parte del ex futbolista y un "aborto sin consentimiento", provocado tras un empujón que Claudio le habría dado años atrás en medio de una discusión, desafortunado hecho del que hizo mención en el diván de Susana Giménez tras un programa muy candente.



"Los hechos denunciados por Mariana son aberrantes. Durante los años que estuvo en pareja con Claudio Caniggia sufrió hechos de alta violencia los cuales afectaron su psiquis. No se los puede sacar de la cabeza: son terribles", aseguró Cipolla.

Recordemos que la mediática hizo públicas las fotos de los golpes y relató en el programa de la diva otras situaciones fuertes por las que tuvo que pasar con su ex compañero de vida. "Tenía dos meses y medio cuando pasó esto (por el empujón). Hoy tendría un hijo de 12 años. Lo cambió por un paquete de cocaína", lanzó fuerte y contundente.



Si nos remitimos al archivo, el conflicto entre Nannis y Caniggia era una bomba de tiempo que tuvo pérdidas de chispazos en el medio pero que iba a terminar reventando al corto plazo y que de hecho, ya pasó. "Ya lloré 30 años porque me cagaba a palos, porque volvía a las 4 de la mañana y yo no quería tener sexo. Ahora me toca recuperar mi dignidad y proteger a mis hijos", había confesado en diálogo con Involucrados (América) la semana pasada.



Infidentes que nunca faltan aseguran que Nannis solo vino al país para cerrar los detalles en la Justicia y presentar sus cargos formalmente pero que no tardó un segundo en quedarse y ya andaría nuevamente por Europa, dado que como bien indicó trabaja en la televisión italiana (Mediaset) para poder mantenerse a ella y a sus hijos.

Fuente: Exitoína