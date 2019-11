¡Renovada! Juana Repetto contó que se operó las lolas

En plena recuperación y con buen humor, Juana Repetto (31) se sinceró en su cuenta de Instagram y contó que se operó las lolas. La decisión, según contó, llegó después de destetar a su hijo, Toribio, hace dos meses además de los cambios que tuvo su cuerpo tras convertirse en madre.



"Siempre tuve mucha lola, de chica y post bajar 43 kilos y habiendo dado teta más de 3 años me quedaron muy mal. Más allá de lo estético, incómodo y molesto. Medio que no quedaba otra, tarde o temprano lo iba a tener que hacer", contó la actriz desde las Stories de Instagram, donde se mostró acompañada por su novio, Sebastián Graviotto (31), y su madre Reina Reech, y respondió preguntas de sus seguidores.



"¡El post operatorio es cero tremendo, al menos en mi caso! Supongo que depende de muchos factores. Primero el umbral de cada una, después del tipo de cirugía", escribió la panelista de El diario de Mariana. "Sinceramente por el momento jamás sentí el más mínimo dolor. Prácticamente ni molestia", aseveró. "Mañana lo más probable es que ya vaya al programa. Lo que hay que cuidar mucho es no mover los brazos y no hacer fuerza (3 semanas, aproximadamente). Salvo por eso, en mi caso, estoy como si nada", expresó.



También contó que solo pasó por el quirófano por sus lolas: "¡Me hice solo tetas! La panza (de pedo, de verdad) me quedó bien", posteó. (Ciudad)