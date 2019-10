Inauguró la "temporada en casa" y posó de frente a la pileta

Ivana Nadal volvió a llamar la atención de sus seguidores al compartir dos imágenes en su cuenta de Instagram donde está en bikini, de frente a la pileta y de espaldas a la cámara."Inauguramos la temporada en casa", escribió junto a las fotos. Y sus fanáticos no pararon de elogiarla."Bien por las mujeres reales", "Que divina", "Me mudo a ese complejo!!!", "Que linda cola", "Que linda casa tenes", "Sos una bomba", "La perfección en una foto", "Hermosa ivana", "Cada día más bella", "Que linda que sos", "No sos real Ivana", fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.La morocha, que hace pocos días regresó de sus vacaciones en Brasil, también ha compartido imágenes de sus rutinas de entrenamiento.