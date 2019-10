La Princesita hot: "Soy como timidita en público, pero en lo privado"

A Karina "La Princesita" el jurado del Súper Bailando le venía pidiendo que rompa con la timidez. A pesar de tener mucho escenario encima como una de las referentes más importantes de la movida tropical, en general, a la hora de bailar a la participante le ganaban los nervios y se mostraba muy tímida.Sin embargo, el merengue fue una de las excepciones. Segura, seductora y desafiante, en varios instantes de la coreo "La Princesita" derrochó sensualidad, animándose a una propuesta hot que sorprendió al jurado. "Lo que yo creo -interpretó Flor Peña- es que estamos descubriendo una Karina en el 'Súper Bailando' que nadie imaginaba, más perra".

Mientras su mamá, al costado, elegía esconderse debajo de la campera que tenía puesta, su hija coincidió con la jurado: " Estoy mostrando lo que soy en la intimidad. Soy como timidita en público, y no tan timidita en lo privado".Ante el pedido de Marcelo Tinelli, la participante habló sobre el hijo que espera su ex El Polaco y Barbi Silenzi: "Es un tema del que no me corresponde hablar. Lo importante es que ellos estén felices. Mientras mi hija vea a los padres felices, está bien", aunque reconoció. "Barby ya viene a casa. Soy una ex muy buena onda. Ella lo viene a acompañar a él y tomamos mates. Hay buena relación".