Eva de Dominici presentó a su hijo con un tierno video

El pasado 6 de octubre Eva de Dominici se convirtió en mamá de un varón en una clínica de Los Ángeles. Cairo fue el nombre que escogieron ella y su novio, Eduardo Cruz, el padre del bebé y hermano de la famosa actriz española Penélope Cruz.La actriz, que tardó ocho meses en confirmar públicamente su embarazo, no compartió fotos del pequeño inmediatamente después de su nacimiento. De todas formas, tampoco se tomó tanto tiempo: este sábado, a seis días de dar a luz, subió un video con el bebé."Tengo un ángel que no tiene alas, pero tiene un corazón que podría llegar a derretir el mío. Gracias siempre desde el corazón por los deseos llenos de amor y respeto", escribió la flamante madre en su cuenta en Instagram. Para acompañar a este tierno momento eligió la canción "I got an angel" de JackLa grabación, en la que se ve a la actriz con su bebé en brazos, superó en pocos minutos las 300 mil reproducciones y los famosos comentaron el emotivo encuentro. "¡Hey! Te felicito, Evi" escribió Rodrigo Guirao Díaz, quien conoce a su colega desde hace varios años, ya que trabajaron juntos en Patito Feo (2007). También, Jimena Barón le dejó emojis de corazones en su reseña.Asimismo dejaron sus likes otros famosos como la China Suárez, Virginia Innocenti, Thelma Fardin, Micaela Vázquez, Marina Grezer, Maida Andrenacci y Yoyi Francella.De Dominici se convirtió en madre el pasado 6 de octubre en una clínica de los Ángeles. El bebé, a quien llamó Cairo, pesó 2,800 kilos. La actriz había llegado al centro médico la noche anterior con fuertes contracciones.En el aspecto amoroso, tras su separación con Joaquín Furriel, con quien estuvo tres años en pareja, Eva se mudó a Estados Unidos donde conoció a Eduardo Cruz por amigos en común.Luego de unos meses de noviazgo, la artista se enteró de su embarazo, pero la joven de 24 años tardó varios meses en confirmarlo, a pesar de los rumores que aseguraban su estado. Sin embargo, recién a los 8 meses de gestación la artista lo confirmó en una nota con revistaUnas semanas después, quien se puso en la piel de Micaela en Chiquititas 2006, brindó un reportaje en Intrusos, el ciclo que conduce Jorge Rial. Allí mismo recordó que a los pocos días de enterarse de que iba a ser mamá, en el sanatorio de Los Ángeles donde se atendió, le ofrecieron diferentes posibilidades en el caso de que no querer seguir con su embarazo: "Me sorprendió muchísimo que llegaron con los papeles con todas las opciones, algo que es impensado en Argentina. Me dijeron: 'Tenés tres opciones, continuar, abortar o dar en adopción'. Te dejan toda la información y te dan el tiempo para pensarlo". Pero aclaró: "Yo estoy siendo madre porque lo deseo. Y así tiene que ser".