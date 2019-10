Pampita confirmó que se casa con Roberto García Moritán

Pampita volverá a pisar un Registro Civil. La modelo confirmó a través de sus redes sociales que se unirá en matrimonio con Roberto García Moritán, el empresario gastronómico con el que sale desde hace dos meses.La propuesta llegó durante un viaje que hicieron a Punta Cana. El enamorado, con total complicidad de los empleados del hotel, se encargó de que el momento sea mágico e inolvidable. Le vendó los ojos a su novia, la abrazó y la llevó caminando por la arena hasta llegar el lugar de ensueño, donde le hizo la pregunta más romántica.Los rumores sobre una posible boda surgieron este viernes al mediodía. Para terminar con las especulaciones, fue ella misma quien confirmó que se casa con el hombre que, al parecer, es su príncipe azul.Con violinistas de fondo, el empresario miró a los ojos a Carolina Ardohain y le declaró todo su amor. Será la segunda boda para la jurado del Bailando 2019, ya que en 2002 se casó con Martín Barrantes.

Después de diez años con Benjamín Vicuña -con quien tuvo a Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio, la bomba sexy de la Argentina se dio otra oportunidad en el amor con Nacho Viale, pero se separaron a los pocos días. Luego llegó Pico Mónaco, con quien estuvo un largo tiempo. Tras ponerle un punto final a la historia, apareció en acción Mariano Balcarce, pero fue García Moritán quien realmente le robó el corazón.La conductora de 41 años reconoció su nuevo romance el mismo día que desmintió haber recibido un mensaje del padre de sus cuatro hijos. La periodista Marcela Tauro había dicho que la China Suárez -actual novia del actor chileno- le encontró un chat con su ex donde le decía que "extrañaba la vida familiar que tenían"."No existe ningún mensaje así, absolutamente falso. Nada que ver conmigo. Nunca hablo del padre de mis hijos, pero en este caso, donde me meten en algo que nada que ver, digo que nunca va a existir eso. Siempre hablamos por los chicos. No tengo idea de nada (sobre si se distanció de Eugenia)", expresó. Segundos después, Luis Piñeyro -su compañero de programa- le pidió que hablara sobre el hombre que se adueñó de sus sentimientos."Vamos a ver que pasa... Hay algo. Estoy muy contenta. Lo conozco desde hace poco", señaló el 23 de agosto. Según informaron en Intrusos, la boda sería el 22 de noviembre.