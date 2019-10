La producción súper hot de Nazarena Vélez y Belén Francese: Fotos y videos

Ya habían dado algunos adelantos en las redes sociales, y ahora completaron la muestra al compartir el backstage de la producción que protagonizaron para la revista Paparazzi. Sin prejuicios, ratoneras y sensuales, Nazarena Vélez y Belén Francese se animaron a posar juntas."Así de abatidas y preocupadas quedamos con @belufrancese después de la salida de nuestra producción, esperando las críticas que Irán llegando Pero porfavarrrrrrrrrr señoras mayores haciéndose las sexieeeeee? Sacrificarlessss por herejes del mal ejemplo L@s leo amoretes porque estaré todo el día en cama, tengo fiebre me duele un montón la cabeza y la garganta seguramente por mostrar mis maxi nalga", escribió la mamá de Barbie Vélez desde Instagram junto a las imágenes en las que las colas de ambas ganan todo el protagonismo."Nunca pierdan el Humor. Celebró y Brindo por todas las mujeres Libres! Y Desprejuiciadas! yo aunque no parezca soy Extremadamente tímida e insegura, a veces lo trabajo en terapia. Les dejo imágenes de aceptación! Sin filtros de transparencia y trascendencia de Diversión y Aceptación. ( que rima !!) Cambio y cu. . . ", completó Belén junto a otra secuencia de fotografías.Pero así como lograron despertar los ratones de sus fans, también generaron críticas, y la más encendida fue la de Baby Etchecopar, quien les pidió que "se bajen del escenario"."Nazarena Vélez y Belén Francese van a hacer una obra de teatro y salen en Paparazzi en bolas las dos diciendo 'basta de prejuicios'. Chicas, no van a vender una entrada ni que se pongan un clavel en el or. . . . No tienen talento. Nadie las quiere ver, a nadie le importa" sentenció Baby.