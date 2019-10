"El daño es irreparable", opinó Florencia Peña sobre las fotos de Luciano Castro

Espectáculos Difunden nuevas fotos y un video íntimo de Luciano Castro

Lo que le está pasando a Luciano Castro es una violacion a la intimidad. Estos delitos son frecuentes desde hace ya muchos años. La justicia está atrasada x que no hay regulación para esta clase de delitos. Los derechos de privacidad e intimidad están protegidos x la constitución — Florencia Peña (@Flor_de_P) 5 de octubre de 2019

Necesitamos q la justicia invierta en recursos tecnológicos y capacitación para afrontar este tipo de delitos.El daño es irreparable y siendo mujer es peor aún.Sigo esperando justicia con mis 5 causas. Pero lo más importante es entender, que no somos culpables, somos victimas. — Florencia Peña (@Flor_de_P) 5 de octubre de 2019

Por estos días, hubo un solo nombre que fue tendencia en las redes de la Argentina: Luciano Castro. Unas fotos íntimas y hasta un video del actor aparecieron en Twitter y lo pusieron en primer plano transformándolo en lo más comentado del universo virtual.Sabrina Rojas confirmó que las imágenes eran de su marido, y se declaró orgullosa de poder "comerse semejante lomo".Y también habló el propio Luciano Castro. Lo hizo a través de Ángel de Brito, quien logró entablar una comunicación para tratar de saber cómo estaba viviendo todo esto."Me dijo que no le importa que lo vean desnudo pero que sentía mucha pena por sus hijos", contó el periodista.Desde Twitter, la jurado del certamen televisivo de baile, dijo: "Lo que le está pasando a Luciano Castro es una violación a la intimidad. Estos delitos son frecuentes desde hace ya muchos años. La justicia está atrasada por que no hay regulación para esta clase de delitos. Los derechos de privacidad e intimidad están protegidos por la Constitución"."Necesitamos que la Justicia invierta en recursos tecnológicos y capacitación para afrontar este tipo de delitos. El daño es irreparable y siendo mujer es peor aún. Sigo esperando justicia con mis 5 causas. Pero lo más importante es entender, que no somos culpables, somos victimas", aseguró.