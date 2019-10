Difunden nuevas fotos y un video íntimo de Luciano Castro

"cual es la funcion grabar" luciano castro no sabiendo mandar video por instagram? pic.twitter.com/JrJOc5NsFW — pablo (@polmccarne) 5 de octubre de 2019

Luciano Castro, que en la semana fue víctima de la viralización de unas imágenes totalmente desnudo, ha vuelto a sufrir en las últimas horas la difusión de un nuevo material íntimo.A través de las redes sociales comenzaron a circular nuevas imágenes y un video del actor dedesnudo.En el video se muestra una conversación a través de mensajes privados de Instagram que supuestamente mantiene él con otro usuario. Allí, el actor le pregunta a la otra persona: "¿Acá cual es la función para grabar?". A lo que el otro usuario le responde: "Tenés que mantener apretado el círculo".Inmediatamente después de esa indicación, él envía un video, en el que se muestra sin ropa en una cama. El material habría sido grabado en el mismo lugar que se tomó las fotos que fueron difundidas unos días atrás., contó que habló con el actor sobre la difusión del material: "Charlamos sobre las fotos que se dieron a conocer en las redes. Le mandé las imágenes y me confirmó que era él. Me dijo que no le importa que lo vean, desnudo, pero que sentía mucha pena por sus hijos".El actor es padre de Mateo, de una relación anterior, y de Esperanza y Fausto, ambos con su actual pareja, Sabrina Rojas. Ella, por su parte, se tomó con humor las preguntas que le hicieron en las redes sobre este tema."A todos los que me preguntan si vi las fotos de mi marido mostrando sus dotes, ¿talento? Sí, claro que las vi, hace mucho. Y solo tengo para decir 'Gracia Dio' por dejarme comer semejante lomo desde hace diez años. Alabado sea Castro", dijo la actriz en Instagram, quitándole dramatismo a la situación."Pobre pibe, dejémonos de joder. Es el comentario de todas las mujeres: Luciano desnudo. Tiene hijos, tiene dos chicos chiquitos que que van al colegio. Listo, no se habla más del tema", intentó cerrar la conductora en su programa deAunque agregó: "La gente es hija de p.. y todo lo que hagas puede ser usado en tu contra. Y todas las fotos que tengas, en algún momento alguien las va a ver. No hay que e sacarse fotos. Punto". (TeleShow)