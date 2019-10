Eugenia Tobal mostró dónde dormirá su hijita y relató una tierna anécdota

Embarazada de siete meses, Eugenia Tobal posteó una foto del moisés que preparó para su primogénita: Ema. En blanco, con detalles en rosa, el nombre de la beba bordado en la almohadita, y con peluches haciendo juego, se mostró orgullosa del tierno catre que ya está instalado en la habitación.Muy contenta, Tobal compartió la foto del moisés y expresó: "Me emociona enormemente seguir con la tradición familiar de este moisés. Se ha vestido tantas veces, de tantas maneras distintas... Pero siempre con un amor profundo".En la misma línea, la actriz, que se convertirá en mamá de la mano de Francisco García Ibar, reveló que el moisés pasó de generación en generación y relató la historia familiar que lo vuelve tan significativo. "Mi abuela Beatriz (que ya no está con nosotros hace rato), la mamá de mi tía Alicia y de mi mamá @ofeliasaino, lo compró para el primer nieto hace ya 56 años... Lo usaron mis cuatro primos, mis dos hermanos, yo, los hijos de mis primos, los hijos de mis hermanos y ahora mi hija Ema", explicó.Finalmente, reflexionó sobre la importancia las tradiciones familiares: "Realmente, es muy emocionante que esté tan cargado con este amor de familia. Las tradiciones, de las lindas, de las buenas y amorosas, no se tienen que cortar nunca".