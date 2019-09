Videos: Jimena Barón en el centro del debate por una polémica presentación

El último sábado, Jimena Barón se presentó en Villa Carlos Paz en el marco de los festejos en la localidad serrana por el Día de la Primavera. Sin embargo, el show de la actriz y cantante se vio opacado por la forma en que Andrés Manzur eligió presentarla."¿Quién quiere verle el cul . . . a Jimena Barón?", lanzó el animador, para luego agregar: "Ella lo va a mostrar sin ningún problema, así te lo digo. Ella hace alarde. Vos fijate cuando cante un tema que se da vuelta enseguida, y la gente va a delirar".

"Al parecer hay un conductor de una radio que me presentó de una manera muy machista. Yo no contestaría sinceramente, porque es un poco darle bola al asunto y me importan tres carajos lo que piensan los demás, pero por otro lado, cuando yo reculo y digo hay que decir algo, es porque entiendo que tengo muchos seguidores, seguidoras, y que tengo algún tipo de poder, y porque hay muchas pibas, hay muchas chicas jóvenes que me siguen a las que todavía no les chu. . . un hue. . . o lo que piensen", arrancó Jimena Barón.

"No está bien que me presenten como un cu. . . . No está bien que la arenga hacia el público sea si tienen ganas de verme el ojete o no y que tiren el comentario de que yo no voy a tener ningún problema. Digo, si presentan cul. . . que presenten los culos de todos, de los chicos que tocaron después también y de la gente que estuvo antes también", continuó."Si yo tengo problema o no en mostrar el cu. . . es un tema mío y no debería ser una presentación hacia un show. Sé que también se comentó en televisión y se hicieron algunos comentarios. A mí me sorprende que en el 2019 sea un tema el culo de una mina. Mostrar el cu. . . o, mostrar una personalidad sexy, sexual. Me aburre, me parece un tema antiguo", subrayó."Obvio que yo saco la bandera de decir este tema es una antigüedad, es una re pelot. . . , es una mier. . . , una pu . . . A mí no me hace mejor mamá, peor mamá, no me hace pu . . . , no pu. . . . Es una libertad física, es un baile, es un vestuario, es una personalidad, y es algo mío en todo caso, a respetar, porque es mi cuerpo. Yo no le pongo el cu . . . en la cara a nadie, más que en mis fotos de Instagram, que me pueden no seguir si no les cabe o les parece que es un montón, que yo soy exhibicionista, no me seguís y punto. Y si me seguís vas a tener que ver mi cu. . . , mis fotos en cu. . . , pero no te estoy sentando en una silla con un chaleco de fuerza y te estoy poniendo el cu. . . en la cara. A algunos sí se los pongo, pero es una decisión mía, en privado", se explayó."Me siento hasta ridícula diciendo esto y aclarando esto, pero hay muchas minas que les sigue siendo como sofocante todo este tema de la pu . . . del cu. . . ., del gato, de todas un poco las letras que yo también vengo haciendo, porque entiendo que esto es un tema vigente, y me parece una locura", lanzó."Soy una persona normal que muestra el oje. . . , que le gusta coger, que le gustan los hombres, que le gusta mostrarse, y que lo vive todo con libertad. Punto. Después, traten de ser respetuosos al presentarme porque soy una artista, una cantante. Entiendo chabón si te gustó mucho mi cu. . . que hayas quedado como obnubilado y me hayas querido presentar así, pero no culeado", comentó."Voy a seguir en c. . . o, voy a seguir con mi libre personalidad, con mi libre sexualidad, con mi libre calentura, con las ganas de estar con el que quiera, si quiero solamente cog . . . con un chabón me lo voy a co . . . r. Me gustaría estar teniendo sexo que todavía no pasó, aprovecho para decirlo, hace ya un mes y pico que no estoy con nadie, desde que me separé y nada más"."Está todo bien pero culeado, por favor, 2019, actualizate", concluyó a propósito del presentador, quien se sumó al pedido de disculpas que Fm Córdoba, la radio para la cual trabaja, difundió a través de sus redes sociales. "Fm Córdoba pide perdón a Jimena Barón por el agravio que pudiera sufrir por parte de uno de nuestros conductores, en el marco de su presentación en el Festival de Primavera de Villa Carlos Paz", sostenía el texto.