Tini Stoessel rompió el silencio y habló del episodio con Axel

Era la palabra más esperada y finalmente se dio a conocer. Es que, en medio de la polémica que se generó en las redes por un video en el que se ve a Tini Stoessel (22) aparentemente incómoda por un gesto de Axel (42), la joven cantante rompió el silencio.Recién llegada de España, hasta donde viajó para presentarse en el Festival Únicos, y compartió escenario con el propio Axel, Lali Espósito (27), Patricia Sosa (63) y Luciano Pereyra (38), entre otros artistas, la ídola teen se volcó a Twitter y publicó un contundente descargo."Hola, acabo de llegar de Madrid, y veo que se ha generado una gran confusión respecto a un video que circuló por redes", comenzó diciendo la protagonista de Violetta.Y continuó: "Quiero contarles que con Axel tengo una gran relación profesional, y aclarar que ningún gesto mío que haya sido extraído de la nota que dimos, obedece a una incomodidad con Axel"."Aclarado esto, agradezco a todos los que se preocuparon por mí, se que lo hicieron con buena intención, pero en este caso no pasó nada gracias a Dios. El festival estuvo hermoso y fue muy lindo compartirlo con tantos artistas tan increíbles", completó la intérprete de 22 junto a dos emojis: uno de un corazón y otro de unas manos rezando.Para quienes no estaban al tanto, durante la presentación del festival antes mencionado, Axel y Tini estaban brindando una nota junto a Lali y Luciano cuando el reconocido cantante y padre de familia apoyó una de sus manos en el hombro izquierdo de la joven artista.Entonces, la ex figura de Disney Channel se corrió hacia un costado, al parecer disconforme con la situación, y se puso a hablar con la española Niña Pastori (41), quien estaba a su lado. En tanto, quitó disimuladamente la mano de Axel de su hombro.Esos movimientos fueron suficientes para que los fans de ella se expresaran en Twitter con mensajes como: "Se nota a kilómetros lo incómoda que se siente con Axel ahí. Ayuda", y "Nos damos cuenta de que algo le pasa. Nunca la noté tan incómoda". Fuente: (Clarín)