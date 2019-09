Cinthia Fernández reveló el problema de salud que sufre una de sus hijas

Cinthia Fernández está muy preocupada por la salud de Francesca, su hija menor. En diálogo con Los ángeles de la mañana, reveló que la nena tiene un problema de crecimiento y que en el colegio la discriminan. "Es bajita, y los nenes la viven gastando. Ella en noviembre cumple cinco años y los chicos son tremendos", señaló.El tratamiento al que debe someterse la pequeña es muy costoso, y su mamá no cuenta con el dinero suficiente. Tampoco le alcanza lo que recibe de Matías Defederico, que bajó el valor de la cuota alimentaria porque antes estaba jugando en el exterior y ahora en un club de fútbol de la B. Sin embargo, Martín Baclini, pareja de la bailarina, se comprometió a hacerse cargo de todos los gastos. Él fue el primero en darse cuenta de la afección que padecía la menor."Él no conocía a mis hijas, y una noche me llevó a casa. Lo sentí y le dije si quería subir a conocerlas, que estaban durmiendo. Subimos y les dio un beso en la cabeza a cada una, y se frenó en Fran. Bajamos, mi vieja le hizo un café, vio una foto de Fran y preguntó cuántos años tenía. Y dijo 'perdón que se los diga, ¿pero no es un poquito bajita para su edad?'. Le contesté que Matías (Defederico) y yo somos chicos, que tampoco podíamos esperar a (Manu) Ginóbili. Y me dijo 'yo la voy a llevar a un médico de Rosario'. Un día la pasamos a buscar por el colegio y Fran dijo '¿este quién es?'. La llevamos al médico de Lionel Messi que es especialista en crecimiento", sostuvo la participante de Showmatch.El profesional le fue muy sincero a Cinthia Fernández y le confirmó que la nena necesita un hacerse un procedimiento bastante invasivo y doloroso porque "está por debajo de la media", según comentó la joven. "Tengo las órdenes, pero me falta el coraje para ir y hacérselo", dijo temerosa. Lo último que quiere en el mundo es que su princesa sufra."Francesca se tiene que internar todo un día, y se la pincha cada media hora. Lo puede hacer acá en Buenos Aires. Ya tengo todas las órdenes para hacérselo acá. Las voy renovando porque se me van venciendo. Es un tema, quiero tener tiempo para estar antes y explicarle, durante y después", relató.La integrante del Bailando 2019 recordó que está en juicio por alimentos con el padre de sus tres hijas: "No es que no me paga, pero hay que hacer una actualización. Ahora me pasa menos porque ya no juega en Grecia".