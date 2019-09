Débora Plager posó muy sexy y detalló cuál es su "órgano sexual más interesante"

Poco se sabe de la vida personal de Débora Plager, quien siempre se luce por sus trabajos en televisión y sus opiniones formadas sobre política y actualidad. Sin embargo, la periodista le brindó una entrevista a la revista Caras y no solo se despojó de varias capas de ropa, sino que además abrió su corazón.La panelista fue parte durante muchos años de los proyectos de Daniel Hadad y actualmente es una de las principales figuras de los programas Involucrados e Intratables. Además, es mamá de mellizos, Maximiliano y Tomás, quienes recientemente cumplieron la mayoría de edad.Los hermanos son fruto del primer matrimonio de la periodista, pero hace más de diez años que está casada con José Luis Pagano y convive junto a las dos hijas del programador radial. Sobre su vida personal, Débora Plager contó que lograron formar una familia ensamblada: "Los chicos son muy amigos entre ellos, tienen las mismas edades y se conocen desde chiquitos".En cuanto a su trabajo, además del televisivo, hace poco que escribe una columna de opinión y actualidad para un diario que significa un nuevo desafío y orgullo para ella: "Me faltaba la palabra escrita porque nunca había hecho gráfica y ahora siento que es un sueño cumplido. Un desafío personal que estaba pendiente, de poder poner en palabra escrita las cosas que digo".Con el destape de las fotos sensuales, Débora reveló que se siente conforme consigo misma y que con el paso del tiempo aprendió a llevarse mejor con su cuerpo: "Veo el paso de los años y cuando miro las fotos viejas, me doy cuenta que ahora estoy mejor. Me gusto y aprendí a quererme. Escucho a mi doctora que hace un todo de belleza y salud".Y, además, contó cómo lo seduce a su marido hace más de una década: ". Porque podés tener los ojos más lindos pero si no hay nada adentro, es una caja vacía que dura solo un rato".