Nazarena Vélez entre las "expectativas" y las "imperfecciones"

Nazarena Vélez sorprendió en las redes sociales tras compartir dos imágenes explosivas. La rubia realizó cómico posteo de la noche de aniversario de la relación con su pareja.La actriz cumplió 8 meses de noviazgo con Santiago Camaño, y para celebrarlo decidió hacerlo con una publicación en su cuenta de Instagram donde hizo una graciosa comparación de la "expectativa vs. realidad".Vélez y Camaño anunciaron su romance en febrero y a partir de ahí no dejaron de manifestar su amor a través de las redes sociales, siempre dándole un toque de humor. Para celebrar el aniversario la modelo publicó dos fotografías que causaron furor en la red."Expectativa vs. Realidad de una noche de aniversario", fue el mensaje que acompañó el posteo de Naza. En la primera imagen, que supuestamente corresponde a la "expectativa", la rubia posa recostada sobre la cama con una prenda interior blanca muy sexy.En la segunda postal que se refiere a la "realidad", se la ve con un pijama con estampa de monos que cubre todo su cuerpo y hace con una mano la seña de los dedos en "V". "Es lo que hay", escribió la vedette.Por otra parte, este domingo posteó una serie de imágenes en las que desafió a sus seguidores: "Encuentren mis millones de imperfecciones en estas fotos. Despeinada, sin makeup, cara de . . . , mis cejas son un verdadero papelón y que mucho más ven".