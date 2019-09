Jimena Barón enfrentó los "comentarios denigrantes" tras una nueva foto hot

Jimena Barón ya no compartía contenido con Mauro Caiazza, se preguntaron: ¿están peleados? Para evitar cualquier tipo de posible especulación, la cantante y el bailarín confirmaron públicamente que se separaron."La realidad es que yo estoy sola de nuevo y es una decisión que tomamos con Mauro. Para mí son unos días especiales, en donde uno está movilizado; estoy sensible. No hay ningún detalle, porque son cosas de la pareja y cosas íntimas. Pero hay un amor, un respeto y un cariño infinito", expresó Jimena y aclaró que algo ya "no fluye" entre los dos.Luego de que Jimena anunciara que está nuevamente soltera, compartió una foto hot, en topless, y comenzó a recibir comentarios hirientes por parte de los detractores. Y salió al cruce con un tajante mensaje vía Twitter."Con respecto a los comentarios que intentan ser denigrantes preguntándose cuánto faltará para que esté con otro. . . Ya conocen mi apetito sexual: así que calculo que falta repoco. Y no intenten señalar eso como una flaqueza, no se gasten y no sean giles. Vayan a vivir sus vidas", expresó.