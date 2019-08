Foto ¿sin ropa interior? y fuerte descargo de Nicole Neumann

Nicole Neumann se tomó un respiro de sus vacaciones en la Patagonia argentina junto a sus hijas para responderle a Ángel de Brito, luego de que el conductor la tratara de "vegana trucha" por mostrarse con un cinturón y zapatos de cuero y cuestionar su compromiso con los derechos de los animales.Sin hacer mención directa del periodista pero con fuertes acusaciones, la modelo publicó en su cuenta de Instagram un extenso texto acompañado de una imagen de ella sin pantalones y con antiparras de nieve."Soy flaca por genética y porque entreno 3 veces por semana y me ocupo de comer sano. Mi alimentación es vegetariana hace 23 años y 80x100 vegana (siempre lo dije así, jamás otra cosa) hace 3 años", comienza el descargo.La rubia continuó: "Tuve 3 hijas pero me ocupé de seguir gustándome sin sacrificios extremos, pero sí, cuidándome y ocupándome. ¡Tengo 38 años y soy una mujer joven, llena de sueños y de ganas! ¡Puedo ser mamá y también, mujer, amante, amiga y todo lo que quiera! Puedo equivocarme una y mil veces pero siempre aprendo de mis errores e intento ser mejor persona cada día. No, no soy perfecta, ni pretendo serlo"."Tengo mis convicciones y trato de sumar siempre mi granito de arena y compartir lo que pienso y siento con ustedes. No te obligo a seguirme, si no te gusta, podés seguir a quien te guste y ahorrarte la mala onda de criticar y suponer estupideces de mi persona", empezó a subir la apuesta.La panelista de "Nosotros a la mañana" lanzó: "Es mi vida, si no tenés mucho contenido y tenés que estar revolviendo la del otro, criticando, opinando, acotando, está OK, pero hacelo en tus redes, en tu entorno, y mejor trata de ocupar el tiempo en generarte contendido y vida propia, ¡vas a ser más feliz!".Luego, llegó la parte más caliente de su posteo y disparó: "Es mi Instagram y subo la foto que quiero y escribo lo que se me cante? y al que no le gusta. . . ¡que la chu. . . ¿Ok? ¡Besitos para todos cachorros/as!"."Pd: ¿Vos, haces algo por el prójimo? ¿Por el planeta? ¿Por algún otro ser vivo? ¿Algún granito de arena? Si no, inténtalo, te llena un poco el alma de buena vibra y amor, no tanta "bosta", hace mal", finalizó.