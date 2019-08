Vicky Xipolitakis arremetió nuevamente contra su marido

Espectáculos Desmentida y bozal legal de Javier Naselli a Vicky Xipolitakis

Vicky Xipolitakis atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. La mediática denunció por violencia de género a Javier Naselli y desde entonces, según contó, se encarga sola de la crianza de su hijo, Salvador Uriel.Además, el empresario le impuso un bozal legal para que deje de hablar de él y de la relación que tuvieron. Sin embargo, la "Griega" arremetió nuevamente contra él y compartió en sus redes sociales un comunicado de tres páginas, en el que manifestó la pesadilla que vivió al lado del padre de su hijo: "Todo lo que viví física y psicológicamente no lo viví yo sola sino todo mi entorno y lamentablemente también el bebé"."Sinceramente, la agresión física la dejaba pasar, nunca le di importancia, más me dolía la verbal. Siempre le pedí que adelante de Salva no grite, sabía mi punto débil, nunca le importó su hijo y menos yo", comentó Vicky. Y agregó convencida: "Físicamente recibía cachetadas a mano abierta que me dejaban la piel colorada por distintas partes del cuerpo, o empujones por cosas que le parecían mal o no le gustaban. Y las agresiones verbales eran todo el tiempo denigrándome como mujer".Además, manifestó que el último 24 de julio decidó separarse del padre de su hijo y fue entonces cuando se comunicó con su abogado, Fernando Burlando. No obstante, Naselli le impidió irse del departamento junto a su bebé. "Exploté en llanto y le dije: 'Es la última vez que me faltás el respeto'. Ahí fue cuando me empujó y ahorcó (tan) fuertemente, que ni cuenta me daba de los golpes. No dudé en hacer la denuncia y ponerle fin a todo esto"."Es una persona agresiva, muy nerviosa. Todo le molesta, por todo se queja y lleva toda situación a la pelea. Cada cosa que pasaba le molestaba: si el bebé me vomitó, si un cuadro se cayó, si caía de tal manera, si me sacaba una selfie, si hablaba por teléfono", agregó en su descargo.Por otro lado recordó el día que llamó a la policía por un violento episodio que vivió con el empresario. "Arrancó a los gritos, el bebé dormía, entró a la habitación desquiciado y siguió gritando cada vez más fuerte. Me empujó a la cama donde quedé tirada, llorando de la impotencia. Cerré la puerta (de la habitación) con llave, pero él seguía sacado y no paraba de golpear la puerta, gritando: 'Abrime la puerta', e insultándome'".Por último Xipolitakis cuenta que demoró en realizar la denuncia ya que "seguía ilusionada que todo podía mejorar y el bebé era muy chico". "Traté de apostar a una familia que nunca existió, porque yo sí me había enamorado y estaba muy ilusionada en formar una familia feliz. Pensaba que con amor podía mejorarlo, pero juro que no pude. Hice de todo, dejé mi vida para acompañarlo a todos lados. Vivía dándole sorpresas, amor. Mi mayor acto de amor fue darle un hijo. Me arrepiento del padre que le di a mi hijo", finalizó.