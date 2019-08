Desmentida y bozal legal de Javier Naselli a Vicky Xipolitakis

Vicky Xipolitakis anunció su casamiento con bombos y platillos. Fue en Estados Unidos, con el millonario Javier Naselli, con quen además tuvo un hijo. Pero al poco tiempo la pareja se separó y ella lo denunció por violencia de género y abandono. Pero además, en medio de esos cruces, aparecieron rumores sobre la sexualidad de Naselli y sobre las dudas en su casamiento con Vicky.



Por eso, el ex marido de Vicky, le dio instrucciones a su abogada para arremeter judicialmente contra ella, su hermana y un amigo. Guadalupe Guerrero, la abogada de Javier Naselli, confirmó que le pusieron un bozal legal a Victoria Xipolitakis, Stefania Xipolitakis y Leonardo Fourcade, amigo de las ex vedettes.



A través de esta medida "deberán abstenerse de difundir, publicar o divulgar en medios de comunicación cualquier tipo de información o referencia al señor Naselli y al niño Salvador Uriel", dijo la letrada.



Y en ese sentido agregó: "No pueden mostrar imágenes, ni hacer manifestaciones sobre detalles de su vida privada o sobre las circunstancias que dieron lugar a la intervención judicial", explicó, en referencia a la denuncia por violencia de género que la artista realizó, motivo por el cual terminó su relación con el empresario.



Radicado en los Estados Unidos desde hace más de diez días, la ex pareja de Victoria decidió hacerle frente a las denuncias por lesiones y maltrato y ponerle punto final a las declaraciones mediáticas de la mamá de su hijo, y de su hermana Stefi.



"El señor Naselli lo primero que quiere es preservar a Salvador. A él lo están agraviando todo el tiempo y las cosas que se dicen no son ciertas. No está en el ánimo del señor Naselli perjudicar a la mamá de su hijo. Él tiene su verdad y está pasando un momento muy difícil", continuó Guerrero. También aclaró que el matrimonio entre la griega y el empresario no fue por conveniencia: "Naselli se casó enamorado y hoy con todo lo que se dice está muy mal".



La defensa de Vicky está a cargo del estudio jurídico de Fernando Burlando. Ayer el habló y no solo defendió a Vicky, sino que ratificó que Naselli se hizo cargo de la cuota alimentaria pero que si no puede comunicarse con su hijo es por la orden de restricción que le puso Vicky después de los hechos de violencia que ella denunció: "Naselli pagó la cuota alimentaria que se fijó judicialmente y que claramente no puede hablar con Victoria para saber cómo está su hijo porque ella misma instauró un perímetro de restricción y sería violarlo". Por el momento Naselli va a permanecer en el exterior hasta que el juez requiera su presencia y tenga que venir nuevamente a la Argentina. (Diario Popular)