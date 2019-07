Nicole Neumann se mostró muy sensual: "Retocándome en el camarín"

Si bien cuando se separaron, Nicole Neumann y Fabián Cubero llegaron a un acuerdo económico en materia de manutención y cuota alimentaria para las hijas de la pareja, las acusaciones cruzadas no tienen fin.En el programa de Angel de Brito se leyó el mensaje de una mujer que acusa a Mica Viciconte, la nueva pareja del futbolista de Vélez, de violar las normas de convivencia en el edificio donde ambas residen, pero a la vez la denuncia por maltrato a Allegra, Indiana y Sienna, que están con ella cuando les toca vivir con Poroto.Al respecto, la ex lolita sostuvo que "Obviamente lo vi. Por supuesto he charlado con ellas y en su momento les he preguntado si estaba todo bien el trato, y siempre me dijeron que sí. La verdad es que no la pasé bien el fin de semana y estoy esperando para ir a buscarlas y tener otra charla profunda sobre el tema y ver si es así o no. También los chicos muchas veces lloran; Sienna es chiquita, ni idea".Con la postura de poner paños fríos y no dejarse de llevar por un impulso ante una información muy delicada, Nicole se tomó un respiro y en uno de los camarines de El Trece, casi al mismo tiempo que el escándalo de Mica y sus hijas iba tomando mayor repercusión, la rubia se sacó dos fotos frente al espejo, vestida con apenas un body muy cavado color negro."Acá, retocpandome (el make up) en el camarín, así, casual. Buena semana", escribió.