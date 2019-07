Las apasionadas vacaciones de Tini y Yatra en las paradisíacas playas mexicanas

Espectáculos El video de alto voltaje de Tini Stoessel y Sebastián Yatra

En una pausa en medio de sus abultadas agendas, Tini Stoessel y Sebastián Yatra se tomaron unas vacaciones en las paradisíacas playas de Tulum, México. Tal como se puede ver en las imágenes capturadas por los paparazzis, la pareja está disfrutando mucho de su tiempo a solas.La argentina y el colombiano combatieron el calor en el agua, mientras se divertían entre bromas, abrazos y risas. Luego descansaron bajo el sol. Muy prudentes, se protegieron contra la radiación ultravioleta como corresponde y las cámaras lograron capturar la "mano indiscreta" del cantante al aplicarle el protector a su amada.A pesar de ser reconocidos internacionalmente -entre los dos suman más de 24 millones de seguidores en Instagram- y del furor que despertó entre los fans este romance, los jóvenes pasaron inadvertidos entre los demás turistas y no tuvieron problemas en demostrarse todo su amor a los besos en público.La pareja viajó a México la semana pasada. Aunque no habían anunciado públicamente que se iban a tomar unos días juntos, sus seguidores se enteraron al ver una publicación hot de Tini en Instagram. La cantante subió un corazón junto al usuario de su novio en la red social y un video que la muestra a ella en bikini y a él con el torso desnudo, besándose apasionadamente. Ante la repercusión que tuvo el posteo, lo borró.Cuando estaba por terminar uno de sus hits, "Cristina", el colombiano tomó a la ex Violeta de la cintura y le dio un beso apasionado que hizo delirar a las diez mil personas que asistieron a la velada.Los jóvenes no pudieron seguir mucho tiempo más con una relación entre cuatro paredes y luego blanquearon lo que ya todos sabían. En esta "mini luna de miel", como se puede ver en las fotos, no tienen problema alguno en mostrarles al mundo lo que sienten. Y todo el amor que tienen para dar, publicó