La sensual foto de Eva de Dominici que sorprendió a sus seguidores

Eva de Dominici subió a su cuenta de Instagram una sexy foto posando sobre el césped, que sorprendió a todos sus seguidores.La actriz tiene una vida muy activa en redes sociales. Allí suele mostrar a diario fotos sexys, imágenes retro, detrás de escena o historias de lo que se encuentra haciendo en el momento.Este sábado la actriz subió una foto que despertó suspiros en sus fans. En su cuenta de Instagram publicó una foto tirada en el césped, con un jogging deportivo violeta. "Los 29 son especiales para mí. Feliz sábado", escribió, según publicó la100.Su publicación fue un éxito, superando los 100.000 likes y consiguiendo cientos de comentarios. Algunos de ellos fueron: "Hasta al natural sos hermosa", "Dios mío, orgullo nacional. Preciosa mujer" e incluso "Esa pancita te delata el embarazo", entre otros.Y es que justamente esta es una de las grandes preguntas que giran entorno a Eva de Dominici. Desde el año pasado la actriz está de novia con Eduardo Cruz, el hermano de Penelope Cruz. Y hace ya algunos meses comenzó a circular el rumor de que estaría embarazada. Sin embargo la actriz nunca aseguró ni desmintió nada.Incluso su ex, Joaquín Furriel, fue consultado acerca de si sabía algo del supuesto embarazo, pero se limitó a hablar del actual novio de la artista: "Me hablaron muy bien de él, me dijeron que es un pibe bárbaro y eso me pone contento".Recordemos que hace algunas semanas Eva de Dominici también se animó a mostrar su pancita de embarazada. En su cuenta de Instagram subió una foto suya en Barcelona, a donde viajó por motivos laborales, con el siguiente mensaje: "De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras? Así me despido de Barcelona. Habiendo cumplido otro sueño, jugando como un niño me puse en la piel de una cantante e interpreté hits románticos de los 80. No veo la hora que puedan ver la serie".Pero, claro. La mayoría de sus seguidores no le prestaron atención a lo que escribió sino a su panza.