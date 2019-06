Jésica Cirio dejó "espiar" una sesión de fotos hot pero descuidó un detalle

"Los dejo espiar parte de las fotos de hoy", escribió Jésica Cirio junto a una imagen en la que se la observa de espaldas, frente a un espejo, con una toalla en la cabeza y una muy diminuta tanga, mientras la persona encargada de retratarla hace su trabajo.En pocas horas, el posteo cosechó miles de me gusta, pero hubo algunos comentarios que llamaron la atención y que no estuvieron precisamente enfocados en la silueta de la modelo. Más bien se fijaron en otro detalle: "Por qué está tan negro tu talón", le señalaron, dejando entrever que se le había ensuciado durante la sesión.Días pasados, Cirio confesó que su mamá sacó un crédito para que ella pueda operarse las lolas. Además, reveló que "no compartiría a Martín Insarrualde con nadie", y que es súper celosa."A mí el polimamor me parece bien, tengo la mente abierta. Pero que se enamore de otra persona no me gustaría. Que me diga me gusta o me parece linda un chica lo puedo aceptar", dijo y agregó. "Me he enamorado de dos personas cuando era joven. Considero que no estaba muy bien, pero puede pasar", se sinceró.Consultada de si se animaría a dejar su trabajo para - en un presunto caso que Insarrualde se postule a presidente y gane- para acompañarlo ella dijo: "Dejaría todo por Martín, lo acompañaría. Pero sería una decisión que a futuro en nuestra relación no sé si llega a un buen puerto, creo que él no me lo pediría".