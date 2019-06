Noelia Marzol: "Me levanto todos los días con un mensaje de El Polaco"

La actriz y bailarina Noelia Marzol respondió a las versiones que indican que estaría muy cerca de El Polaco, su flamante compañero en el Súper Bailando 2019.Marcelo Tinelli anunció que cerca de 10 nuevas parejas ingresarán al certamen de baile de ShowMatch. Una de las recientemente confirmadas es la pareja conformada por Noelia Marzol y El Polaco, cuya unión terminó por dejar afuera del programa a Barby Silenzi.La actriz se manifestó con optimismo de cara a su ingreso al certamen: "Tuvimos dos ensayos muy productivos. Lo veo inspirado como para al menos este año romperla. A mí lo que me parce importante es que se tome el trabajo en serio y que venga a los ensayos. Ser constante es esencial para el baile", sostuvo en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.Y reveló: "Además, me levanto todos los días con un mensaje de El Polaco que me dice dónde ensayamos a qué hora ensayamos".Por otra parte, la integrante de Sex, la obra erótica de José María Muscari, desmintió los rumores de romance con el cantante de cumbia."Me parece que es buen pibe, me gusta la gente que tiene como buena energía, que la pasa bien, pero la realidad es que no lo conozco, aunque me divierte mucho", dijo en nota con Moskita Muerta y Nilda Sarli.Por último, consultada, también se refirió a al jurado del Bailando y al Bar. "Al jurado no le tengo tanto miedo. Le tengo más miedo al Bar porque justamente ven la técnica, por eso también estoy exigente conmigo misma. Trato de ponerme las pilas y ser exacta con cada movimiento. Laura (Fidalgo) creo que es la más exigente, la más detallista", concluyó la bailarina, quien días atrás, confesó haber tenido en un cementerio.