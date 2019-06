La reacción de Wanda Nara al ver las fotos de Mauro Icardi con otra mujer

Espectáculos Fotografiaron a Icardi con chica trans que afirma haber tenido relaciones con él

Siglo XXI: ya no se puede saludar con un beso a una amiga de la familia. ? pic.twitter.com/a0sN8AW0Tx — Icardi Arg (@IcardiArg) 20 de junio de 2019

La amiga trans de Wanda...según la prensa Argentina y Italiana..!!!Dios mío gente!!!!ante todo un poco de respeto para Barbara se llama esa mujer..amiga de Wanda y Mauro Icardi @wandaicardi27 @MauroIcardi pic.twitter.com/M8drKeL8oQ — Luliipau (@Luliipau) 21 de junio de 2019

La polémica la instaló la revista taliana Novella 2000, que en su más reciente portada muestra a Mauro Icardi hablando con una mujer morocha bajo el provocativo título "¿Y Wanda dónde?", dando lugar a una posible infidelidad del futbolista a su esposa.La reacción de Wanda Nara no tardó en llegar, y mientras está de vacaciones en Japón junto al delantero y todos los medios se hacen eco del rumor, ella decidió contestar desde su cuenta personal de Twitter."Siglo XXI: ya no se puede saludar con un beso a una amiga de la familia", dice uno de los tweets que Wanda compartió, junto a varias fotos de la pareja posando felices con su amiga.Otro tweet hacía referencia a algunas de las versiones que corrieron en las últimas horas en los medios: "La amiga trans de Wanda.. ¡¡según la prensa Argentina y Italiana!! ¡¡Dios mío gente!! Ante todo un poco de respeto para Barbara se llama esa mujer.. amiga de Wanda y Mauro Icardi".Efectivamente la mujer se llama Bárbara Rohner y trabaja como mánager general del Magna Pars Suites Milano, un exclusivo hotel ubicado en Navigli, junto a la Via Tortona, el corazón del barrio de moda y diseño de Milán. Está casada y tiene dos hijos.Y luego en diálogo con el programa Involucrados, la manager dijo que Bárbara es una "íntima amiga" de ellos, y que el día en que tomaron esa fotos ella también estaba y fue en la puerta de un restaurante en Milán.Por último, y para que no queden dudas de que entre ellos está todo más que bien, la rubia compartió inmediatamente después de esos mensajes varias fotos junto a su esposo en un templo de Japón y a los besos, publicó