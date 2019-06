Fotografiaron a Icardi con chica trans que afirma haber tenido relaciones con él

El viaje de placer de Mauro Icardi y Wanda Nara por Japón se convirtió en un calvario. La revista Novella 2000 difundió en las últimas horas las fotos del futbolista de Inter con Guendalina Rodríguez, una chica trans que asegura haber tenido relaciones con él.El semanario, que puso en tapa las postales de la estrella del fútbol italiano con la joven, no aportó datos sobre la identidad de la protagonista. Sin embargo, ella se encargó de confesar todo en sus redes sociales. "Finalmente salieron", escribió.El rosarino fue sorprendido con la morocha en la puerta de un restaurante en Milán. Se los ve muy cerca. Él se puso una gorra para pasar desapercibido pero no tuvo suerte ante la lente de un paparazzi, que lo retrató muy cerca de la misteriosa chica.Las imágenes son comprometedoras. Están muy cerca y a él se lo ve agarrándola de la cintura. Según Rodríguez, los paparazzi los sorprendieron a comienzos de mayo, días antes de que la empresaria argentina se vaya a Tailandia con Marley y la pequeña Isabella.La supuesta amante del deportista aseguró en Twitter que fue amenazada por él y por su esposa, Wanda Nara, por lo que tuvo que crearse una cuenta nueva para hacerse cargo de la situación.Guendalina, de 24 años, también reveló que tuvo intimidad con Cristiano Ronaldo. Pero de eso no hay registros.El rosarino y Wanda todavía no emitieron palabra sobre el escándalo y las versiones de infidelidad. En varias oportunidades, la rubia dijo estar más que segura de su marido, con quien tiene dos hijas: Francesca e Isabella.