Si bien el poliamor no es una manera nueva de amar, se puso en el centro de la escena, especialmente, mediática, a partir de una sorprendente revelación de Florencia Peña. La actriz contó públicamente que con su pareja y padre de uno de sus hijos, Ramiro Ponce de León, disfruta de una relación "libre".



Para sorpresa de todos, Ángela Torres reveló que se siente muy lejos de la monogamia y cada vez más cerca del poliamor.



Todo comenzó cuando, a través de Instagram Stories, a la joven le preguntaron qué opina de esta forma de amar sin ¿atarse? únicamente a una persona. La actriz, sincera y reflexiva, dejó muy en claro que su concepción sobre el amor cambió.



"Me siento mucho más identificada con el poliamor que con la monogamia. Creo que está en cada uno, es muy personal. Aprender a amar en libertad me parece maravilloso. Amar sin miedos, siendo y dejando ser al otro", expresó, sin vueltas.

Fuente: Paparazzi