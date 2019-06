Fotos: La luna de miel adelantada de Maju Lozano

Ver esta publicación en Instagram ?? Una publicación compartida de soymaju (@soymaju) el 4 Jun, 2019 a las 7:52 PDT

Ver esta publicación en Instagram #londonbridge Una publicación compartida de soymaju (@soymaju) el 4 Jun, 2019 a las 7:27 PDT

Faltan sólo dos meses para que Maju Lozano (47) le dé el sí a Juan Galarza, su novio desde hace dos años. Pero ellos decidieron ir de atrás para adelante. Es decir, hacer antes un viaje a Europa, una especie de luna de miel adelantada. Por eso se subieron a un avión y se fueron a Londres.Desde allí, la conductora paranaense compartió con sus 465.000 seguidores algunas de las mejores fotos. "Birrita callejera y siempre riendo con @lagarza_9", escribió al pie de una tierna imagen en blanco y negro.A Maju se la ve feliz recorriendo Notting Hill y posando en la clásica cabina telefónica londinense. Es que la muchacha, nacida en Paraná, está muy contenta con la decisión de pasar por el altar con Juan, quien tiene muy buena onda con Joaquín, el hijo de 8 años que la conductora tuvo con el relacionista público Julián Vardé.A la vuelta de su viaje, deberá poner manos a la obra con los detalles de su boda, aunque ya adelantó que no se lleva bien con los preparativos. "No tengo nada listo todavía, no soy muy de programar. En realidad, en una charla que mantuve ayer con mi futuro marido, le dije que no quería hacer nada, sólo nosotros. Me parece que va a ir un poco por ahí", dijo en una entrevista con Modo sábado, por Radio Nacional."Le dije a Juan que si quería hacer una fiesta, que la haga él. A mí no me gusta festejar mi cumpleaños ni el amontonadero de gente desorbitada bailando el carnaval carioca; el protagonismo me pone muy mal", agregó entonces.