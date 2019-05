Flor Vigna y su nueva etapa de soltería: "No me siento lista para chonguear"

A fines de marzo pasado, Flor Vigna (25) y Nico Occhiato (26) le pusieron punto final a su relación de 5 años. Y sin ocultar sus sentimientos, la rubia dio detalles de cómo vive esta etapa de soltería."Todavía estoy en la misma etapa (de tristeza), pero ya sé que voy a estar en un momento más sólida y voy a salir a la cancha, por así decirlo. Tengo ganas de ponerme linda para mí, también estoy muy unida con mis amistades. Cuando uno se pone de novio, por ahí se aleja un poco y ahora estoy muy amiguera", reconoció Flor en Pampita Online, el programa que conduce Carolina Ardohain por Net TV.Luego, Vigna le puso humor a la entrevista: "Todavía no me siento lista para chonguear, pero ya voy a salir a menear las caderas por los bolichongos", dijo. Y agregó: "Nico es una excelente persona y obvio que siempre me va a dar interés sus cosas. No hablamos, pero si alguna vez pasara algo, obviamente quiero ayudarlo".Por último, indagada por aquella frase que dijo tiempo atrás en Los Ángeles de la Mañana donde expresó "a Nico lo quiero mucho, pero esta cosa de que uno con la pareja tiene que ser novio o no verlo nunca más en la vida es re difícil", la actriz de Una semana nada más cerró: "Es horrible. Estamos en el 'nunca más', pero si pasa algo vamos a estar el uno para el otro".