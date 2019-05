Karina Jelinek rifa una salida con ella: Participar cuesta 2.000 pesos

Karina Jelinek publicó en un sitio de E-commerce un particular sorteo. La modelo les propuso a sus seguidores la posibilidad de acceder a una salida nocturna con ella. Los interesados en participar de la rifa deberán abonar dos mil pesos para poder ser parte. "Pre con Kari Jelinek", es el título del servicio que ofrece la morocha.Ángel de Brito encontró la peculiar oferta y le preguntó a la protagonista por medio de Twitter en qué consistía. "¿Qué es lo que vendés? ¿Estás en la lona?", consultó el periodista. "Tengo muchos seguidores en las redes sociales y siempre me piden que rife algo mío, como mis productos, una salida, etc", explicó ella.Karina también sostuvo que comenzó a verse afectada por la suba de precios. "Además, hay mucha inflación, ¡hay que generar!", exclamó la modelo, que suele promocionar productos en sus redes sociales. En este caso un Meet & Greet con ella, tal como ocurre con diferentes estrellas de la música como Avril Lavinge, Backstreet Boys o Lady Gaga.En medio de la conversación entre Ángel y Karina, Yanina Latorre felicitó a la modelo por su iniciativa. "Creo que te amo, Kari", expresó la panelista de Los ángeles de la mañana. "Me mata lo de la salida jajaja", remató el conductor del ciclo matutino de eltrece.