Guillermina Valdes posó desnuda para una revista

Guillermina Valdes se convirtió en la tapa de la revista Gente de esta semana, donde se desnudó completamente. "Siento que hoy elijo con quién y cómo compartir, con convicción plena. Y esa libertad de elección y de acción hace atractivo cualquier vínculo. Cuando ese elegir es sano y legítimo, decís: 'quiero morir al lado de esta persona'. Eso es el amor", reveló a la revista.Sin embargo, respecto a la posibilidad de boda, dijo: "Yo soy muy personaje para el amor, demasiado relajada. Pero Marce es romántico. Sabe generar momentos, climas, es muy de las flores, la comida a solas, un bailecito. A fines de marzo llegó a casa y me sorprendió con la cajita. Me dijo: 'Hace mucho que quiero que llevemos el mismo anillo'. Eso fue todo. El compromiso con este amor ya lo tenemos a diario. Solo es un símbolo íntimo, un gesto amoroso. Nada tiene que ver con promesas de boda. Si en dos, tres o diez años él o yo nos proponemos matrimonio, no lo sé. Pero éste no es nuestro momento".