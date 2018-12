Juan Darthés dejó el país y partió rumbo a Brasil tras la denuncia por abuso

A su país natal

"Yo nunca violé a nadie"

Después de la ola de repudio que generó la denuncia en su contra por violación, Juan Darthés abandonó el país. Esta mañana partió rumbo a San Pablo, Brasil, desde el aeropuerto de Rosario.El actor tomó un vuelo de la línea LATAM que despegó a las 6 de la mañana. El horario y la terminal de partida ayudaron a que evitara cualquier contacto con los medios. En las últimas horas se había rumoreado que el viaje era inminente.En una foto que publicó la emisora rosarina Radiofónica se ve al actor durante los trámites de migraciones.No está claro si Darthés viajó acompañado, ya que en principio, sólo hay confirmación de su salida. Las versiones iniciales indicaban que su mujer, María Leone, y sus dos hijos, Gian Franco y Tomás, iban a instalarse con él en su nuevo destino. En la foto, el joven de la mochila parecería ser uno de los hijos.En los últimos días trascendió que el actor había elegido Brasil, su país natal, como nuevo domicilio, y que una vez allí, buscaría nuevos abogados para su defensa, ya que Ana Rosenfeld dio un paso al costado y Fernando Burlando también."No pasó. No existió. Estoy muerto, indignado, con una bronca increíble", dijo Darthés luego de la acusación de Thelma Fardin de haberla violado durante una gira de Patito feo en Nicaragua. "No salí hablar antes porque me recomendaban los médicos que no mirara, entonces yo no miraba toda esta locura mediática que se armó con el tema".En la única nota que concedió después de que estallara el escándalo, el actor había dado indicios de sus ganas de alejarse. "Todo lo que se estaba diciendo, cuándo vi la denuncia... Tuve pensamientos muy oscuros, dije ya está, yo estoy muerto. Quiero que la gente sepa que estoy muerto. Dos veces no me pueden matar. Lo único que me interesa a mi es decir mi verdad. Yo nunca violé a nadie, ni nunca acosé a nadie".