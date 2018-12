"El Mono" de Kapanga cumplió el sueño de una fans: Fue a su fiesta de egresada

"El Mono" de Kapanga sorprendió una vez con un gran gesto hacia una de sus fanáticas. Una joven, pronto a recibirse, le había prometido a su madre poco antes de su fallecimiento, que iba a hacer lo imposible para contar con la presencia del músico en su fiesta de egresados. ¡Y cumplió!"Cuando las cosas se tienen que dar, se dan", había anticipado la banda en las redes. Y a continuación, mostraron un mensaje de una fanática, Belén Alderete, quien les escribió: "Mono, hoy es mi entrega de diploma y mañana el baile. Por fin termina el secundario. Imposible que estés, lo entiendo, pero bueno, te quería contar que tengo tremenda mezcla de sentimientos. Se me cruzan muchas cosas por la cabeza y una de esas es mi mamá, como te comenté, al final de un recital a principio de año, ella falleció días antes, y me había que haga lo posible porque vos estés conmigo aunque sea por cinco minutos, pero no pierdo las esperanzas".Es que la fanática de Kapanga se había encontrado con el músico al cierre de su actuación en la Fiesta del Tomate que se realiza en marzo en Río Negro. Allí le transmitió su deseo, que también había sido una solicitud de su madre que afrontaba una enfermedad terminal, sobre si podía estar presente durante la noche de su fiesta de egresada de la Escuela Secundaria Nº 55 "Manuel García" de la localidad rionegrina de Luis Beltrán."Los planetas se alinean", fue la frase que le dijo Martín Fabio a Belén cuando este sábado por la tarde se presentó en su casa para decirle que entraría con ella a la gran noche.En las redes sociales, la banda posteó las imágenes del momento en el que Belén, hace su ingreso acompañada de "El Mono", y su padre.El gesto del cantante de Kapanga sorprendió a sus seguidores y fue destacado con elocuentes mensajes de agradecimiento en las redes sociales.Martín Fabio había llegado alrededor de las 15 a la casa de Belén, compartió un momento con ella y su familia, y luego se retiró para que ella pudiera finalizar los preparativos para esta jornada tan especial. Lo hizo no sin antes preguntar si iba a haber comida.A las 21, "El Mono" se presentó en el gimnasio municipal de la localidad rionegrina de Luis Beltrán vestido de jeans y remera y zapatillas rojas."Cumplí mamá CUMPLIIIII Y como dice la canción con la que entramos 'Quien diga que los sueños no se cumplen que me explique cómo vivo en esta nube'", fue el posteo de Belén. "Acá estoy, tratando de volver al planeta tierra. Muchísimas GRACIAS! Y como dije antes y digo siempre QUE LINDO ES SER KAPANGUERO", remarcó la fanática que llegó a su fiesta de egresada acompañada de su ídolo.