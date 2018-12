Darthés sobre Thelma: "No sé qué piensa ella. No tengo idea por qué lo hace"

Sociedad Juan Darthés faltó a la conciliación con Calu Rivero y el juicio sigue

Juan Darthés habló por primera vez en cámara luego de la denuncia por violación de la actriz Thelma Fardín. Lo hizo 48 horas después de la conferencia de prensa en la que la joven hiciera público el caso junto al colectivo Actrices Argentinas. En medio de esa conmoción y con el video #MiráCómoNosPonemos en los celulares de todo el país, el actor grabó una entrevista de menos de 10 minutos con el periodista Mauro Viale.El actor contó que decidió mirar un poco de todo lo que se estaba diciendo ayer y a partir de eso relató: "No te puedo explicar la noche que pasé. Todo lo que se estaba diciendo, cuándo vi la denuncia... Tuve pensamientos muy oscuros, dije ya está, yo estoy muerto. Quiero que la gente sepa que estoy muerto. Dos veces no me pueden matar. Lo único que me interesa a mi es decir mi verdad. Yo nunca violé a nadie, ni nunca acosé a nadie"."Si yo fuera 'el país' también lo creería, con 100 mujeres avalando cosas que no saben si son ciertas. Cuando alguien dijo algo de mí me presenté en la Justicia. Me castigan. No es verdad lo de Thelma. No sé cómo voy a probarlo, iremos a la Justicia". El actor hacía referencia a las denuncias públicas que había hecho Calu Rivero el año pasado, cuando relató que la había acosado durante las grabaciones de la novela Dulce Amor, emitida por Telefe en 2012.Sobre la renuncia de la abogada Ana Rosenfeld a su patrocinio, el actor dijo: "Rosenfeld antepuso su lugar, no estoy de acuerdo con lo que hizo, pero se entiende. Está bien. La gente me condenó. ¿Cómo hago para defenderme de esto? Si fuera mentira lo que dice Thelma, ¿qué pasaría?".En su defensa, Darthés también manifestó: "Estaban los papás de Brenda (Asnicar), el papá de Laurita (Esquivel), los productores, la gente que nos cuidaba. Creo que Thelma se sentó conmigo en el avión. ¿Sería normal que al otro día estuviéramos todos riéndonos? ¿Somos todos tan enfermos?". Fuente: (TN).-