Martín Fierro de la radio: Andy Kusnetzoff fue el gran ganador

Andy Kusnetzoff, conductor del ciclo "Perros de la calle" que hace 16 años se emite por la FM Metro, fue el gran ganador de la noche de los Premios Martín Fierro a la radiofonía argentina al ganar la estatuilla de Oro.



Además, Kusnetzoff se alzó con el galardón a Mejor Conducción Masculina en la ceremonia que se realizó esta noche en el Hotel Sheraton y que organizó la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).



En su discurso Kusnetzoff dedicó su premio a los periodistas que han perdido su trabajo en los últimos años, una dedicatoria que fue común a muchos de los ganadores.



En la competencia entre emisoras, la gran ganadora fue Radio Mitre con 6 estatuillas, mientras que su hermana menor FM 100 se alzó con dos premios.



La Red y la FM Metro quedaron cerca con 5 galardones cada uno.



La ceremonia incluyó un emotivo homenaje a Luis Roberto González Rivero, "Riverito", conductor de la "Danza de la fortuna" y gran anunciador de los sorteos de lotería y quiniela que cumplió 70 años con la radiofonía argentina.



"Muchas gracias. Este es el sexto Martín Fierro que obtengo. Seguramente debo ser el más antiguo en la actividad. He cumplido 70 años en la radio y espero poder seguir...", dijo para luego cantar su famoso "Ooocho".



Héctor Larrea, que ganó el premio a Mejor Programa Musical por su ciclo en la FM Folclórica de Radio Nacional abrió las puertas a otro momento emotivo en el que APTRA rindió homenaje a Cacho Fontana y a Pinky, dos figuras fundacionales de la Radio y la TV. Ambas figuras generaron un cerrado aplauso de pie con sus emotivos discursos.



"Nosotros los estamos extrañando mucho. Ustedes no saben lo difícil que es alejarse de este medio. De un medio tan generoso con nosotros. Me despido, a lo mejor, de mi público. Decirles gracias es algo tan vulgar, pero es la verdad. Gracias a todos, desde mi madre hasta el público", dijo Fontana.



Mientras que Pinky afirmó: "la radio y la tele son los únicos lugares en el mundo donde jamás he tenido miedo".



La lista de ganadores es la siguiente:



PROGRAMA PERIODÍSTICO MATUTINO DIARIO AM

Cada mañana (Marcelo Longobardi ? Mitre)



PROGRAMA PERIODÍSTICO MATUTINO DIARIO FM

No somos nadie (Juan Pablo Varsky ? Metro)



PROGRAMA PERIODÍSTICO VESPERTINO AM

Viale 910 (Jonatan Viale ? La Red)



PROGRAMA PERIODÍSTICO DIARIO VESPERTINO FM

La inmensa minoría (Reynaldo Sietecase ? Radio con vos)



PROGRAMA PERIODÍSTICO NOCTURNO AM

Confesiones (Cristina Pérez ? Mitre)



PROGRAMA NOCTURNO FM

Dame una señal (Daniel Dátola ? Radio Uno)



PROGRAMA SEMANAL AM Y FM

Sábado Tempranísimo (Marcelo Bonelli ? Mitre)



PROGRAMA DEPORTIVO

De una con Niembro (Fernando Niembro ? Belgrano AM 950)



PROGRAMA MUSICAL

Héctor Larrea (Héctor Larrea - Nacional folklórica)



PROGRAMA CULTURAL / EDUCATIVO

Rayuela (Silvia Bacher - AM 990)



PROGRAMA DIARIO DE INTERÉS GENERAL EN AM

Detrás de lo que vemos (Claudio Villarruel y Bernarda LLorente -am 750)



PROGRAMA DIARIO DE INTERÉS GENERAL EN FM

El Club del Moro (Santiago Del Moro ? La 100)



PROGRAMA SEMANAL DE INTERÉS GENERAL EN AM Y FM

Domingo 910 (Fernando Mancini ? La Red)



LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA

Cristina Pérez (Confesiones - Mitre)



LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

Ernesto Tenenbaum (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? - Radio con vos)



LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA

Moria Casán (A la Radio Con Moria -Late)



LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA

Andy Kusnetzoff (Perros de la calle - Metro)



LABOR PERIODÍSTICA DEPORTIVA

Mariano Closs (Closs Contiental - Continental)



LABOR HUMORÍSTICA

Lizzy Tagliani (El Club del Moro - La 100)



SERVICIO INFORMATIVO

Mitre Informa primero (Mitre)



LABOR LOCUCIÓN FEMENINA

Yamila Segovia (¿Y ahora quien podrá ayudarnos? - radio con vos)



LABOR LOCUCIÓN MASCULINA

Ricardo Guazzardi (Continental)



RELATOR DEPORTIVO

Martín Perazzo (Show del Gol - AM 990)



COMENTARISTA DEPORTIVO

Hugo Balassone (La Red)



MEJOR LABOR EN PRODUCCIÓN

Jimena Blizniuk (Perros de la calle -Metro)



MEJOR LABOR EN OPERACIÓN

Rubén Paredes (La Red)



LABOR EN MUSICALIZACIÓN

Leo Rodriguez (Aspen)



MOVILERO

Silvina Brandimarte (La Red)



COLUMNISTA DE ESPECTACULOS

Tamara Pettinato (¿Y ahora quien podrá ayudarnos? -Radio con vos)



ANALISTA POLÍTICO

Maria O´Donnell (Perros de la calle - Metro)



COLUMNISTA POLICIAL / JUDICIAL

Rolando Barbano (Mitre)