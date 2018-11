Natalie Weber contó por qué no está en su mejor momento con Mauro Zárate

Cuando le propusieron formar parte del Bailando por un sueño 2018, ni lo dudó. Desde el primer momento, supo que quería formar parte del show. A su pareja, Mauro Zárate, no le hizo mucha gracia la noticia. Sin embargo, Natalie Weber aceptó bailar en la pista más famosa del país.Ahora, la modelo le hizo frente a los rumores. Reconoció que está pasando por un mal momento junto al jugador de Boca Juniors. La pareja perdió el equilibrio. "No sé si llamarlo crisis. Él está con muchas concentraciones y yo estoy ensayando un montón con el Bailando. No estamos compartiendo mucho tiempo juntos, eso sí es verdad", dijo en diálogo con Los ángeles de la mañana.Lejos de dejar el tema ahí, Natalie siguió contando por qué cree que no está bien con su pareja. "Tal vez, hemos tenido momentos mejores. Él está ahora con mucha presión por el tema de la Libertadores", dijo y reconoció que el futbolista nunca quiso que ella estuviera en el programa de Marcelo Tinelli: "Él no quería que yo esté en el Bailando. A él no le gusta la exposición. Yo como que no colaboré entrando al programa más visto de la Argentina".Para cerrar, algo angustiada, la joven reconoció que le gustaría que su pareja la apoyara más en sus proyectos laborales: "Yo tengo que respetar el perfil que él tiene. Si me preguntás si me gustaría, sí me gustaría un poco más de apoyo. Pero entiendo que no se de. Lo entiendo por un lado y por el otro lado como que me fastidio".