La Bomba Tucumana denunció a su novio por violencia y después ¿se arrepintió?

Gladys la Bomba Tucumana denunció a su pareja Sebastián Escacena, por violencia de género en la Comisaría 12 de Tucumán, pero con el correr de las horas y la repercusión mediática de la grave acusación, la cantante pareció arrepentirse y le restó importancia al tema, en diálogo con un ciclo televisivo.



"Tuvimos una discusión como cualquier pareja, como todos los días. Yo no tengo paciencia, me sobresalto rápido y quería que se fuera de mi casa y él no se quería ir. Quería que se fuera ya, ya, ya. Y como no quería, me fui a la seccional. Y lo único que ha hecho la policía es contarle a todo el mundo que he ido a la comisaría. No han hecho nada", dijo por medio de un audio en Los Ángeles de la Mañana.



Y aclaró: "Nunca en la vida me tocó, Sebastián. No es agresivo, yo soy la loca. Es una discusión que tenemos todos los días, estoy cansada porque él por cuidarme demasiado ya no puedo ir al súper, a la peluquería, porque me lleva él. Lo considero una obsesión. Jamás en la vida me ha tocado, que quede clarísimo. Hace cinco años que estamos juntos, es una excelente persona".



"Es un tema muy serio y la policía lo que hizo fue contarle a todo el mundo. Soy una persona muy visceral y me dejé llevar por el impulso porque quería que se fuera en ese momento. La policía es muy malvada", continuó la artista.



"Nunca en la vida me ha hecho nada, vive para mí. Y estoy cansada y harta de que viva para mí. Yo quería que saliera de mi casa, nada más. Era lo único que deseaba porque no quería seguir discutiendo porque no puedo ir al súper. Él me quiere mucho y quiere evitarme que vaya para que esté tranquila en casa. No es nada comparado con lo que le toca a otras mujeres. Me da vergüenza esto porque tengo un hijo, no tengo que dar explicaciones de por qué estoy con él", concluyó. (Primiciasya)