Otra polémica de Cacho Castaña: "A las minas hay que volteárselas"

Este sábado, Cacho Castaña mantuvo una charla distendida junto a Marcelo Polino, Amalia Granata y Yanina Latorre en Radio Mitre. Durante los primeros minutos, el cantante se refirió a su presente profesional y se lo escuchó muy entusiasmado por interpretar canciones de artistas populares como Charly García, Fito Páez, La Renga y los Pibes Chorros.Incluso, hablando su próximos presentaciones, el músico sacó a relucir toda su simpatía al referirse a la posibilidad de contar con Antonio Gasalla como invitado: "Está mal del mate, me dice no voy y después aparece. No tengo la más puta idea de que va a hacer. Creo que va a hacer de la Abuela pero no te avisa nada".Sin embargo, cuando la charla tomó el rumbo hacia la actual edición del Bailando, Humberto Vicente Castagna arremetió contra Sol Pérez y lanzó al aire un comentario machista. "Fue irrespetuosa con Laurita y con Flor, que se deje de joder... Me enoja que se peleen las minas. A las minas hay que volteárselas. La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, esperá a que se le caiga la cola a todas", expresó.En enero de este año, Cacho Castaña deslizó una polémica frase al ser consultado sobre cómo veía al país. El cantante aseguró que había que "dejarse de joder con que la sociedad estaba sensible" y que había que "relajarse", para lo que trajo a colación un viejo refrán: "Si la violación es inevitable, relájate y goza".Finalmente, habló sobre su estado de salud y su matrimonio: "Ando muy bien, me cuido mucho. Hago gimnasia todos los días. Sigo con mi mujer. Yo no la largo a esta piba, no hay más como ella. Es una santa". Fuente: (Infobae).-