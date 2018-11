Ale Sanz se sometió a dieta sin alimentos sólidos y desató la polémica

Alejandro Sanz se sometió a una dieta detox que se basa en el consumo de licuados proteicos y donde no se consumen alimentos sólidos durante un mes. La idea del cantante generó polémica en las redes sociales y despertó la alerta de los nutricionistas de España, donde ya se debate este tema.El español mostró además fotos de su nueva figura y de su rostro donde se nota claramente que ha perdido peso. Los expertos de este país explicaron que estas dietas pueden generar diarrea excesiva y dolores de cabeza. También deshidratación y deficiencias nutricionales.Los comentarios de los usuarios no demoraron en llegar: "Te estás pasando de rosca, hermano", "Ojo con no excederse y llegar a la anorexia", "Come un poco más, te estás quedando chupao", fueron sólo algunos.Tras la ola de críticas el cantante aclaró: "Ante las presiones de los profesionales de la nutrición, he decidido comerme un sandwich...vamos un poquito de humor. No hago dietas sin supervisión profesional".