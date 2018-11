Las sensuales fotos y confesiones de amor de Griselsa Siciliani

Luego del éxito de Educando a Nina en 2016, Griselda Siciliani (40) se tomó un respiro, alejándose de la TV, y enfocó sus energías en el teatro y la música. Sin embargo, la talentosa y versátil actriz ya está de vuelta en la pantalla chica con Morir de Amor, serie en la que despliega su lado actoral más dramático y oscuro.Soltera sin apuro, tras finalizar sus ocho años de pareja con Adrián Suar (50), actor, productor y director de Programación de eltrece, con quien tuvo a Margarita (6), Griselda realizó una sensual producción fotográfica para la revista Gente, reflexionó sobre los hombres y el amor."¿Cuántas veces moriste de amor?", le preguntó el periodista, jugando con el título de su nuevo trabajo, y ella confesó: "Cien mil. Y podría morirme otros miles de veces más en cualquier momento. Porque cuando siento esa locura en las entrañas, me entrego sin medir consecuencias. Quienes somos así sabemos muy bien hacia dónde mirar en el amor, en el trabajo, en los afectos. Es indefectible: cuando me apasiono, voy a fondo".Pese a reconocerse una mujer apasionada, Siciliani remarcó que hoy elige estar sola: "Es una elección. Hoy elijo no buscar a nadie. Aunque las solteras nunca estamos tan solas. Siempre hay hombres lindos, divinos e interesantes por ahí. Pero en mi caso, ninguno de los que van apareciendo me convence demasiado. Hasta ahora nadie me hizo creer eso de "es para mí" o "juntos nos sumamos algo". No tengo necesidad de encontrar novio".A la hora de responder si extraña el amor, Griselda le sumó una pizca de picardía a su respuesta: "¡Para nada! No extraño la vida cotidiana en pareja ni los clichés del amor. ¿Será que de tanto en tanto me "encanto" un toque, y eso se disfruta mucho más allá de que dure dos horas o tres días? Mis amigas y yo tenemos una frase para eso: 'Si no me enamoro, aunque sea un poquito, me aburro'".