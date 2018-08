Emotiva noche por los 50 años de Mirtha Legrand en televisión

Cumplir 50 años al aire conduciendo un mismo programa es un hito que muy pocos artistas logran en la televisión mundial. El pasado 3 de junio, Mirtha Legrand celebró este gran aniversario, pero tuvo que esperar hasta el día de hoy para hacer el gran festejo. Con un programa lleno de famosos y sorpresas, la diva se dio el lujo de conmemorar medio siglo en la pantalla chica.La emisión comenzó con un sketch de la Chiqui junto a Pablo Codevilla, en donde él personificó al remisero Rolando Rivas, encargado de llevar a la conductora hasta el canal. En el camino, ella reflexionó brevemente sobre su extensa trayectoria en la pantalla chica."Muchas gracias, qué emoción", dijo al ingresar al estudio, sin poder contener las lágrimas.

Disfrutar el festejo

Gracias a la familia

Los invitados de la noche

El recuero de la gente querida

El brindis

"No sé si voy a poder hablar, muchas gracias. Gracias a los que han venido, al público, mis amigos. No sé cómo empezar, así que voy a empezar como siempre", agregó, antes de agradecer a todos los que la acompañan. "No sé nada de lo que va a pasar hoy, es una sorpresa. Vamos a disfrutar de una noche preciosa, inolvidable para mí. Les mando un beso a mis hermanos que me están viendo, a mis nietos y bisnietos, y al público divino que me acompaña a través de tantos años", continuó "La Chiqui" con su monólogo.Su edad ya no es un misterio. En un momento de su discurso, Mirtha finalmente reveló uno de los secretos que siempre quiso preservar. "Hoy me temblaban las piernas, quiero que sepan. No me gusta decirlo, pero lo voy a hacer: el 23 de febrero de 2019, esta persona que ustedes ven aquí va a cumplir 92 años y acá estamos", reflexionó mientras los presentes estallaban en aplausos. "Toda una vida dedicada a esto; a los 14 años empecé y aquí estoy, entera y sigo", dijo una emocionada Legrand.El programa siguió con un sketch en donde diferentes actrices se pusieron en su piel para reconstruir algunos momentos clave de las cinco décadas que cumplió el ciclo. Tini Stoessel, Juana Viale, Mariana Fabbiani, Angela Torres, Valeria Lynch y Marcela Tinayre, entre otras figuras, recrearon momentos claves del programa."Quiero agradecerle a Nacho Viale que ha hecho todo esto posible, con todo mi amor, mi querido nieto... Esto, señores, es un acto de amor, a toda mi familia muchas gracias", añadió.Para esta noche tan especial, Mirtha eligió rodearse de hombres. Ricardo Darín , Diego Torres , Adrián Suar y Martín Bossi fueron los invitados. "Más de 11 mil programas, 60 mil invitados, 28 mil horas de televisión y 300 mil minutos de publicidad", contó la diva ni bien se sentó en la mesa.Entre charlas sobre actualidad, política y preguntas sobre la vida de los personajes que la acompañaban, Mirtha iba recibiendo llamados telefónicos y saludos de diferentes celebridades que no querían perderse la oportunidad de felicitarla. Susana Giménez, Natalia Oreiro y Graciela Borges se comunicaron por teléfono, mientras que famosos como Guillermo Francella, Enrique Pinti, Jorge Lanata, Gustavo Yankelevich, Lali Espósito y hasta la vice presidente Gabriela Michetti grabaron pequeños videos con mensajes de admiración.Fiel a su costumbre, Mirtha quiso recordar a toda la gente que la ha acompañado a lo largo de su vida. Desde su marido, Daniel Tinayre , hasta todos los productores que pasaron por el programa. De todas formas, "La Chiqui" quiso hacer especial hincapié en su familia."Quiero recordar a mis padres. Mi padre era Andaluz, llegó a Argentina y era un hombre humilde, puso un negocio y nos dio una vida maravillosa, un visionario. Mi madre era maestra. Hace poco fui a Villa Cañás y pensaba 'Dios mío, cómo nos cambio la vida'. Mis padres querían que fuéramos artistas, algo fuera de lo común en esa época... estudiábamos baile y piano. ¡Qué maravilla cuando tus padres te van guiando!. Yo quería ser famosa, quería que me conocieran. Tenía niñera y le decía, 'Bruna, haceme el moño bien grande', porque quería que me miren", rememoró la diva.Después de una pausa publicitaria, sentada en un sillón frente a una pantalla, la conductora vio pasar gran parte de su carrera frente a sus ojos. Seguido de esto, Soledad Pastorutti interpretó "Brindis", un tema que hace alusión al agradecimiento por todo lo vivido.Una carta de su hermana Goldie, probablemente el momento más emotivo de la noche, marcó el comienzo del final. Después de sobreponerse a las lágrimas, Mirtha se paró frente a una gran torta para brindar junto a todos sus invitados."Esta noche me han convertido en una mujer muy feliz, lamento no tener 50 años porque los hubiese seducido a todos", les dijo a los hombres que la rodeaban. Con una copa en la mano, aseguró que no iba a revelar sus deseos y antes de entonar el "Feliz cumpleaños" agradeció a su hija, nietos y bisnietos que la acompañan siempre."Todo lo que soy se lo debo al público de mi país, pero quiero que sepan que yo, Mirtha Legrand, les he dado mi vida". Fuente: (La Nación).-