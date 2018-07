Barby Silenzi y su romance con Rodrigo Noya: "La verdad que no me gusta"

La buena onda entre Barby Silenzi (31) y Rodrigo Noya (24), compañeros de elenco en El Mundo de Hansel y Gretel, excedió las tabla del teatro y los rumores de romance no tardaron en llegar.



Fotos cómplices en las redes, salidas juntos a bailar y la confirmación de la separación del actor de Sofía Sorrenti (22), mamá de su hijo Bautista (11 meses), hicieron crecer la versión de affaire.



Sin embargo en diálogo con revista Pronto, Barby desmintió estar saliendo con Rodrigo. Es más, cuando la periodista le preguntó: "¿Pero saldrías con él? ¿Es el tipo de hombre que te gusta?", Silenzi reconoció ¡súper! sincera "la verdad que no".



Y agregó: "Nos llevamos súper, la pasamos re bien cuando salimos, pero no estaría con Rodrigo. Además, es mucho más chico que yo". Clarísima.