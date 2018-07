Nicole Neumann, se mostró al desnudo y ¡sin Photoshop!

Fue una semana muy intensa para Nicole Neumann, quien, probablemente, nunca hubiera imaginado que se cruzaría en vivo en un programa de televisión con Mica Viciconte, actual novia de Fabián Cubero, el ex marido de la modelo, con quien estuvo en pareja durante once años y tuvo tres hijas.Con motivo de la presentación de la nueva edición de la película Bañeros, la ex multicampeona de Combate realizó un móvil para Cortá por Lozano, el ciclo en el que Nicole se destaca como panelista. Si bien la modelo intentó no intervenir en un ida y vuelta con Viciconte, la mandó a callar cuando estaban hablando de ella.Horas más tarde utilizó su cuenta de Instagram para publicar una foto en la que aparece desnuda. Con la excusa de mostrar cómo quedó su cuerpo después de una sesión que la dejó como si estuviera bronceada naturalmente, posó sin ropa interior.Nicole, que tiene casi un millón de seguidores en Instagram, mostró la microbikini que utilizó para la sesión de estética que recibió. Antes de postearla en la red social, se encargó de jugar con los filtros que tiene la aplicación y se tapó una de sus lolas con un pote de crema.Neumann subió la foto a Instagram Stories, de manera tal que a las 24 horas se borrará dicho posteo. "¿Ahora se dieron cuenta que cuando vaticino algo, sucede? Escuchen a esta escorpiana con sexto sentido... ¡hay que escuchar más!", agregó la novia de Matías Tasín en otro mensaje al que no le dedicó destinatario.