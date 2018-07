Miriam Lanzoni anunció casamiento y adelantó que "será en una playa"

? listo, me caso... ? Una publicación compartida de Miriam Lanzoni (@miriamlanzoni) el 29 May, 2018 a las 1:06 PDT

Miriam Lanzoni apuesta nuevamente por el amor. La actriz de casará con quien es su novio desde hace dos años, Christian Halbinger.El empresario de 35 años, dueño de una empresa de juegos de Casinos, le propuso matrimonio a la actriz y ella mostró el anillo de compromiso en las redes sociales. La "roca" de color rojo (rubí) llamó la atención.Según se supo, la pareja dará el sí a fines de julio en las increíbles playas de Malibú, California.En diálogo con el sitio PrimiciasYa, Lanzoni contó: "Es ahora en mis vacaciones, porque tengo 15 días de descanso ya que terminamos con la gira de "Como el cu. . ." . Malibú lo eligió mi novio, es un lugar muy significativo por él. Era una sorpresa, y como me cambiaban las fechas del teatro, en un momento me tuvo que decir porque quise cancelar el viaje ya que tenía miedo ante las modificaciones de las fechas con el teatro. La obra arranca en el Piccadilly el 9 de agosto".La boda será íntima, con unos pocos invitados, en las exclusivas playas de Malibú. "El compromiso lo hicimos acá y el casamiento será allá", dijo.Y destacó: "Es una playa, un lugar hermoso y él tiene amigos, es un lugar relajado. Es algo muy íntimo y privado, será muy nuestro. Por suerte no hay prensa argentina allá".El rubí de su anillo fue comprado en Malasia por su novio y la joya la fabricó King Baby. Se trata de una exclusiva joyería que ha hecho trabajos para muchas figuras internacionales, como Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones.