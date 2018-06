La pregunta más hot a Nicole Neumann sobre los "atributos" de Facundo Moyano

María Eugenia Ritó sorprendió a Nicole Neumann con su incisiva curiosidad respecto a aspectos íntimos de su pasada relación sentimental con Facundo Moyano.



En el momento en que Verónica Lozano puso en pantalla durante su programa una foto del diputado nacional, en pleno repaso por una lista de solteros codiciados para formar una eventual pareja, Ritó indagó: "Nicole, ¿qué onda? ¿Qué le viste a este?". Tentada a carcajadas, la modelo no alcanzó a responder, pero la invitada volvió a la carga más picante: "La verdad, ¿Cómo viene de abajo?".



Azorada, Nicole volteó la cabeza y se excusó detrás de una risita incómoda: "No corresponde. No corresponde", lanzó.

No conforme, María Eugenia Ritó fue directo al hueso con otra duda: "¿Te atendió bien?". Con mucha diplomacia y buena onda, Nicole Neumann replicó: "Yo lo único que te digo es que la pasarías bien".

Fuente: Ciudad