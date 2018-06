Fuerte confesión de Valeria Bertuccelli sobre Ricardo Darín: "La pasé muy mal"

No iba a resistir maltrato

Me humilló tremendamente

Valeria Bertucelli se animó a contar en detalle las razones por las que se fue de la obra "Escenas de la vida conyugal", que hizo entre 2013 y 2014, e impactó al revelar que uno de los motivos fue el maltrato que recibía de su compañero de escenario: Ricardo Darín."Hace mucho me pasó cuando estaba haciendo 'Escenas de la vida conyugal', yo decidí dejar la obra por dos cosas, porque artísticamente estaba yendo para otro lado, y profesionalmente sentía que no estaba siendo tratada como quería, que había algo del trato que no la estaba pasando bien", arrancó diciendo sobre su misteriosa "pelea" con "Bombita"."Cuando decidí irme, cosa que me costó y me dolió, lo primero que hice fue hablar con Ricardo, que era un amigo. Entonces me dijo '¿vos ya lo hablaste con alguien?, yo lo que te pido es que me des un par de meses para pensar qué decir para que no hablen pavadas'. Seguimos de una manera muy difícil, pero lo hice con total profesionalismo, con todo el amor y entereza que pude", continuó en la entrevista con Luis Novaresio en A24."Cuando terminó me llamó Raquel Flotta (la jefa de prensa de la obra) y me pidió que digamos que a Ricardo le había salido una película y a mí también. Esto ahora no resistiría, y yo muy ingenuamente le dije 'bueno, lo único que espero es que no digan que me echaron', y cuando volvieron dijeron algo mucho peor, que había tenido un romance, que me había enamorado perdidamente. Era tanto el romance que no había podido evitar contárselo a mi marido y me había sacado de una oreja para llevarme a una gira y que me olvide eso", recordó según publicó"Eso para mí fue siniestro, escuchaba chicas panelistas, que habían ido a la marcha de 'Ni Una Menos' diciendo: 'Ricardo es muy enamorable, puede pasar que se haya enamorado de él'. Era una mujer que decidió dejar un trabajo porque artísticamente no estaba de acuerdo. No iba a resistir ninguna clase de maltrato. Dijeron de todo, me dolió mucho, no entendía de dónde venía", agregó Bertucelli."Ganaba muy bien, yo cobraba seis puntos y Ricardo cobraba 30, la desigualdad era tremenda, me estoy animando a decir esto hoy porque creo que vale la pena", confesó."Sentí que me pegaban en lo más preciado, no me importa hablar de la fidelidad pero sentí que me pegaban en un lugar muy preciado y me reducían a uno tremendo. Me podría haber enaltecido y sin embargo me humilló tremendamente, y cuando estrené con Adrián (Suar) todo el mundo me preguntaba por eso, y pasó el tiempo e hice una película que iba a hacer notas, y pedía por favor, no me pregunten más por Ricardo, y no sólo me preguntaban sino que decían que me preguntaban por Darín y lloraba", continuó."Era como no hay que hablar, no voy a hablar, y llegó un momento que me empezó a hacer un ruido no hablar, y en medio de todo esto que estamos hablando sentí que era ahora", se sinceró la actriz."Era muy amiga, ya no, y éramos muy amigas las familias. Florencia es lo más, el Chino y Clara son lo más, yo creo que algo que lo enaltecería mucho sería pedir disculpas, después le pasó con Érica (Rivas) también. El momento lo amerita pero no sé si eso va a venir", contó según publicó

La pasé muy mal

"Me sentí muy mal, la pasé muy mal, hubo un par de veces que me desmayé en bambalinas. Muchas veces pasan situaciones así trabajando, pero dije qué cagada que me pasó esto con alguien que yo quiero, pero lo que pasó después fue muy tremendo. Siento un alivio tan grande, porque obvio, me sentía mal de hablar pero me sentía muy mal de no hablar, sobre todo porque me lo seguían preguntando", señaló."Era una manera en la que no se trata a una compañera de trabajo, por eso alcanza con que él reflexione y pida disculpas. Él me pedía disculpas cada vez que ocurría algo pero después volvía a suceder, una disculpa pública me va a acomodar", concluyó Bertucelli.