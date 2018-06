El adelanto de "Los Increíbles 2": Las mujeres salvan al mundo

"La idea de que Helen/Elasticgirl fuera la protagonista de esta película era que Brad (Bird, director y guionista) ya tenía hace 14 años, cuando salió la primera. Siempre estuvo la idea de que saliera de la casa en la segunda parte", dijo a Télam la productora del filme, Nicole Grindle.John Walker, el otro de los productores, resaltó los apuntes de su colega: "Lo dice ella en la primera película: '¿Tenemos que dejarle la salvación del mundo a los hombres? No lo creo'. Y, la verdad, yo tampoco lo creo".Pese a que, según dijeron, la idea estaba clara desde hace 14 años, la película se tuvo que hacer en tiempo récord para lo que es una producción de Pixar.

Por lo general, el gigante de la animación fundado por Steve Jobs, se toma entre cinco y seis años para hacer un filme, lo cual demuestra la obsesión y el detalle que se le dedica a la investigación, al guión, los gráficos y la animación.Pero en esta oportunidad, el trabajo para "Toy Story 4" tomó más de lo planeado y desde la dirección de Pixar le pidieron a Walker y Grindle si podían acelerar los tiempos."Fue algo inusual para Pixar y realmente fue demasiado rápido para nosotros. Tené en cuenta que el otro filme se tardó en hacer cuatro años. La agenda cambió y Brad aceptó el desafío", señaló la productora."Al comienzo estábamos asustados, pero tuvimos un gran equipo, que viene haciendo esto desde hace mucho y toda esa experiencia nos ayudó a poder cumplir con todo en un tiempo más corto", agregó Walker.La experiencia en un lugar como Pixar, dijo Grindle, es fundamental: "Por un lado, todos teníamos temor, pero por otra parte nos gustaba el desafío. Nos atraía tener que usar nuestra inteligencia para poder resolverlo".Así, ambos junto a Bird se pusieron al frente de la cinta que debe continuar no sólo con el éxito de la primera, sino también con el legado de un estudio que ha cosechado nueve Oscar, el último el año pasado con "Coco" (Lee Unkrich).En la primera parte, que ganó la estatuilla de la Academia a "Mejor Película Animada" y "Mejor Canción", Mr. Increíble es contactado por un millonario que quiere que los superhéroes, ilegalizados por sus destructivas formas de impartir justicia, vuelvan a ocupar el exitoso lugar que supieron tener.Tras ser engañado, su esposa (Elasticgirl) y sus hijos (Violet y Dash) viajan a una remota isla para rescatar al padre de familia.En esta segunda entrega, escrita y dirigida también por Bird, la situación es similar: Un millonario quiere que los superhéroes vuelvan a tener el brillo de antaño y la situación se empieza a complicar, aunque, esta vez, la elegida para tomar el liderazgo es Elasticgirl."A Brad también le emocionaba la posibilidad de dejar al Mr. Increíble en la casa, cuidando a sus hijos", sostuvo Grindle. Y esta chance de verlo a cargo de los hijos, mientras su esposa salva vidas, es la parte más atractiva de la cinta.Allí no sólo se puede ver la desesperación de un padre ante la demanda de sus hijos, sino, también, la ardua labor que la mujer realiza en forma cotidiana.Al estar situado en los 70, este rol machista, por contexto, se comprende. Pero viéndolo con los ojos del 2018 parece anticuado y, por momentos, con algo de mal gusto.Télam: El cambio de rol entre una película y otra, ¿estuvo influenciado por los movimientos a nivel mundial por los derechos de las mujeres?Nicole Grindle: Si bien no tienen el rol protagónico, en la primera parte las mujeres tienen un papel fuerte e importante, así que creo que es pura casualidad la salida de esta película con los movimientos por los derechos de las mujeres en el mundo.T: Si Elasticgirl fuera un ser humano, ¿qué creen que diría ante estos movimientos?NG: Creo que ella diría que tanto los hombres como las mujeres deberían poder desarrollar y utilizar sus poderes. Ella lucha para poder ser legal otra vez y que su hija y toda la familia también lo sean.T: Con todo el éxito de Pixar, ¿no sienten la presión sobre sus espaldas ante cada nuevo filme que tienen que hacer?NG: Intentamos dejarlo de lado porque al final del día vemos que hacemos lo que queremos y nos gusta. Aunque nuestra tarea también es hacer que el director y el resto del equipo no sienta la presión del estudio.John Walker: ¡Sentimos un montón de presión sobre nuestros hombros! Pero no sólo con esta película, sino como cada una de las que hacemos. Queremos que cada película sea un éxito para poder seguir haciéndolas, que es lo que realmente amamos hacer.